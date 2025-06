Yanina Latorre criticó duramente a la China Suárez en medio del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Mauro llegó cerca del mediodía del viernes a buscar a sus hijas, pero se terminó retirando en horas de la noche tras largas conversaciones para que tanto Francesca como Isabella pudieran ir con su papá. Lo que expresaban en diferentes programas es que aparentemente no querían ir a la casa porque Eugenia China Suárez se encontraba en el lugar.

Luego, agregó: "Milagrosamente, Wanda habló con sus hijas y todo está tranquilo... No hubo quilombo ni drama, las niñas están contentas y sin angustia". Después de estas historias, la conductora de América cruzó fuertemente a la China Suárez : "Milagrosamente, la nipona cumplió con el "paulatinamente". Solamente fue a almorzar y se fue".

Yanina Latorre sin filtro contra la China Suárez:

Captura de pantalla 2025-06-29 125150.png Yanina Latorre fulminó a la China Suárez. Foto: captura de pantalla Instagram/ @yanilatorre.

"Tengo que meter bocado... ¿Qué densa la nipona, no? No podía dejar a Mauro solo con las hijas varios días sin meterse", expresó Yanina Latorre, dejando en claro que no está de acuerdo con la actitud que tomó la actriz respecto al escándalo del momento que sin lugar a dudas sumó un nuevo y escandaloso momento.