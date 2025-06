Luis Majul fue destrozado por la conductora más exitosa de su radio: "Es muy..."

En diálogo con Ángel de Brito, Luis Majul intentó alardear con que Yanina Latorre tiene más afecto por él que por el líder de LAM (América TV). Sin embargo, cuando el conductor de Bondi Live consultó con su aliada en el mencionada programa de chimentos, la anfitriona de Sálvese quien pueda (América TV) descartó de pleno que el periodista político esté en el centro de sus preferencias.

"Por Dios, vomito, me mato, me suicido. No tiene ni punto de comparación, no existe esa pregunta. En algún momento podría haber aceptado la pregunta Lanata y De Brito, pero no Majul", disparó con frontal sinceridad Yanina Latorre sobre si realmente quiere más al dueño la radio en la que trabaja, El Observador, que al conductor de LAM.

Tras el revuelo por sus dichos, la líder de SQP aclaró que si bien no odia a Luis Majul, no lo considera ni remotamente su amigo. "Respeto profesional le tengo, lo que pasa es que a mí me cansó hacer pases con él y laburar con él, pesadísimo, es muy autoritario, no tiene humor", explicó Yanina Latorre.

Luego, la conductora agregó sobre su jefe en la mencionada emisora: "Lo que no me gusta de Majul es que cree que el periodismo político es como algo elevado, que nosotros somos inferiores. Pero mi programita es el más escuchado de la radio".

Luis Majul, cuestionado sin filtro por Yanina Latorre Yanina Latorre, contundente con Luis Majul Sin retroceder en su ácida mirada sobre Majul, Latorre cuestionó que el dueño de El Observador haya menospreciado los contenidos del programa de ella, al leer en una oportunidad al aire de su rutina en tono de sorna.