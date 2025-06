Yanina Latorre no se guardó nada y fulminó el nuevo programa de Nancy Pazos en C5N: "Es el..."

Fiel a su estilo, Yanina Latorre opinó muy picante en Sálvese Quien Pueda sobre la propuesta de Pazos y no se guardó nada. "Ella se hace la mega periodista política, se ríe de Noe Antonelli, de Mariana Brey y lo único que se viraliza de ella, de su super programa, es la tobillera y los invitados que bailan o se ponen en pedo. Hasta ahora no vi una idea política, no vi un título", empezó diciendo la conductora.