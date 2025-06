La furia de Luis Majul con Cristina Fernández de Kirchner ya tiene su sarcástica canción viral

Luis Majul, satirizado por su furia con Cristina Fernández de Kirchner

Recordemos que este miércoles tras la multitudinaria marcha de militantes de Cristina Fernández de Kirchner, Luis Majul se mostró notoriamente fastidiado, a punto tal de que llegó a decir: "Cristina no está en mi cabeza, un ratito, para laburar solamente. Va a ir desapareciendo. Igual a mí me tiene recontra re podrido. Me agota. No me importa".