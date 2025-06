El papelón de Luis Majul en LN+ al anunciar la condena de Cristina Fernández de Kirchner antes de que se confirmara el fallo

En medio de la vorágine de información que se generó este martes en la previa del anuncio de la condena de Cristina Fernández de Kirchner , Luis Majul confirmó al aire en LN+ el fallo, pero luego se desdijo cuando se enteró de que la resolución aún no estaba firmada.

Sin embargo, minutos después Majul aclaró que una fuente de la Suprema Corte de Justicia le había confirmado el fallo, mientras otra fuente luego le dijo que la resolución no estaba firmada.

"Quiero ser serio, confío en la primera fuente que me lo mandó. pero la otra fuente me dice que todavía no está confirmado, que puede estar sucediendo todo en este sentido. Primero pido disculpas", deslizó de manera entrecortada y confusa Luis Majul a través de la pantalla de LN+.