El descargo de Mariana Brey tras asegurar que Cristina Fernández de Kirchner pide lo mismo que los genocidas presos

"Por qué volvemos a insistir en que Cristina , por haber sido la presidente de los argentinos, la tenemos que tratar no como una ciudadana común. Por qué tenemos que estar pensando en que tiene que acceder a privilegios, porque no va a una cárcel común si ella es el pueblo", comentó Mariana Brey . En ese instante, Georgina Barbarossa comentó que se debía a la edad de quien fue vicepresidenta en la gestión de Alberto Fernández.

Posteriormente a esto, Mariana soltó una frase que generó un fuerte escándalo y provocó el repudio de la conductora: "También tienen 70 años los que están presos por delitos de lesa humanidad y están pidiendo lo mismo que Cristina ... Cristina está pidiendo lo mismo que los genocidas". Ante la magnitud de la frase, Barbarossa intervino: "Pará Mariana , bajá un cambio... Una cosa es un genocida, cosa que me parece un horror y otra cosa es que una expresidenta vaya a la cárcel".

El descargo de Mariana Brey tras asegurar que Cristina Kirchner pide lo mismo que los genocidas presos:

En el programa de Viviana Canosa fueron a buscar la palabra de la panelista de Telefe y allí realizó el descargo correspondiente para aclarar la situación: "Georgina no me paró el carro, ella en realidad piensa distinto o le pareció tal vez exagerada la comparación... Yo no estaba comparando y aprovecho la oportunidad para aclararlo".