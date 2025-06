La boxeadora Alejandra Locomotora Oliveras liquidó a Amalia Granata

Desde el ring hacia la esfera pública, la campeona de boxeo Alejandra Locomotora Oliveras trazó un paralelismo entre su carrera deportiva y su incursión en la política. Durante una entrevista en Fin de Fiesta por Splendid AM 990, enfatizó: “El amor es la fuerza más grande que mueve al mundo. Primero hacia vos misma porque si vos no te querés nunca vas a poder dar lo mejor al otro”. Con esta filosofía, defendió el rol transformador del deporte expresando: “El deporte salva vidas”, aunque también expresó su pesar por la condena judicial de Cristina Fernández de Kirchner .

La atleta cuestionó los cánones de belleza impuestos, entonces se sinceró: “Me gusta levantar pesas, correr en la montaña y saltar la soga. Entonces, no tengo el cuerpo de Barbie, pero ¿A mí qué me importa? yo me amo así”. Además, bromeó sobre la reacción masculina ante su físico: “Se intimidan, tienen miedo de que los cague a piñas. Hay muchos que se vuelven locos con los músculos y otros que piensan que si llegan tarde a casa, les voy a pegar”.