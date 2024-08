La polémica sentencia de Locomotora Oliveras sobre la boxeadora italiana que abandonó ante la argelina: “Si es cagona…”

La polémica que generó el retiro de la Ángela Carini en el combate de octavos de final de los Juegos Olímpicos ante Imane Khelif, una mujer con altos niveles de testosterona, por entender que competía en inferioridad sigue teniendo repercusiones. Tras la palabra de la italiana, la primera ministra también se metió y Alejandra Oliveras, en este lado del mundo, bancó a la argelina.

La Locomotora, con su habitual manera de decir lo que piensa, fue entrevistada luego de lo sucedido y se pudo del lado de la africana con una fuerte sentencia. "La primera pregunta es si esta otra chica es una chica trans, si tiene pene. ¿Tiene pene o no tiene pene?", expresó y, al escuchar que la respuesta fue no, no se guardó nada.

"¿Y entonces cuál es el problema? Yo gané seis títulos del mundo, todos por knockout. A mujeres de 10 kilos más que yo. Yo también tengo una fuerza que, si vos ponés 200, 300 mujeres, no tienen la fuerza mía. Soy única en el mundo. No te olvides de que estás hablando con la mejor boxeadora del mundo, de la historia, récord Guinness. Y no lo digo yo, lo dicen mis títulos. Pero soy mujer. En el boxeo hay reglamento. Mujer contra mujer. Hombre con hombre", agregó.

Luego, en la misma línea, continuó: "Te hacen el antidoping. Hay un peso. Hay médico. Hay jurado. Hay fiscales. Es un deporte maravilloso. Te cuidan también. Porque una vez que vos tocás el piso, se termina la pelea. La puede parar el árbitro. No te siguen pegando. Hay deportes que te siguen pegando en el piso. Pero si es mujer, yo vi la pelea. Primero que le dio una piñeta de mierda. Una piña grande es cuando vos caés al piso y no te despertás más, como la que yo le di a Jackie Nava".

"Eso es una piña, cuando caés KO. Una piña y quedó parada, y dijo que no. Bueno, si es cagona, qué sé yo, no sé qué decirte, ¿para qué te subís al ring si no vas a recibir piña?. Ahora, si la otra persona no es una chica trans, ahí estamos hablando de otra cosa, porque biológicamente el hombre tiene más fuerza que la mujer porque tiene testosterona. Es biológico, se lo preguntaba un médico y es así. Por eso está prohibido totalmente que un hombre compita contra una mujer", cerró Oliveras.