Murió un miembro del equipo de la serie de Netflix, Emily in Paris: qué le pasó

Diego Borella, asistente de dirección de la serie Emily in Paris, falleció el pasado 22 de agosto y generó una gran conmoción. El hombre de tan solo 47 años se encontraba junto a todo el equipo en plena grabación de la quinta temporada en Venecia.

El triste episodio ocurrió mientras se preparaban para filmar una de las escenas finales en el icónico Hotel Danieli. Borella se desplomó en pleno rodaje y rápidamente los servicios de emergencias acudieron allí, pero no pudieron hacer nada.

"Nuestra ambulancia llegó a las 18:42. Los médicos hicieron intentos de reanimarlo, pero al final todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Alrededor de las 19:30 fue declarado fallecido", expresaron desde el personal médico.

Diego Borella se descompensó en pleno rodaje de Emily in Paris: qué le pasó Si bien no ha trascendido la causa de muerte, La Repubblica, medio reconocido de Italia, informó que la causa del deceso habría sido un infarto fulminante. Además, afirmaron que Diego Borella no presentó síntomas previos a sufrir la descompensación.