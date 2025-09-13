Un ex Gran Hermano confirmó que comenzó a hacer contenido para adultos en una conocida plataforma

Tras un su breve paso por el famoso reality de Telefe, el exparticipante reveló que debido a la baja oferta laboral decidió incursionar en el picante rubro.

El ex Gran Hermano, Giuliano Nano Vaschetto, anunció su incursión en un sitio web de contenido para adultos. Este movimiento se produce luego de haberse sometido a una operación derivada de un incidente íntimo, insinuando que sus seguidores podrán “ver el resultado” de dicha cirugía si así lo prefieren. Además, el mediático compartió que actualmente mantiene una nueva relación sentimental.

“Abrí un Only Fans y, anoche tarde, me lo aprobaron. El feed no es tan explícito, pero después, para la gente que abone, si”, explicó el gerente de ventas de dos empresas de viajes de egresados y ex participante de la casa de Gran Hermano. Lejos de limitarse a esta iniciativa, Vaschetto también manifestó su entusiasmo por otros emprendimientos comerciales: “Tengo un contrato cerrado en donde empecé a traer autos para alquilar para choferes que trabajan en distintas plataformas”.

Al reflexionar sobre su paso por el reality show de Telefe, el joven argumentó que su camino hacia la notoriedad fue distinto al del resto. “Salí antes que mi compañeros, en febrero, y sabía que afuera iba a ser pura meritocracia. Hay un derecho de piso que se paga por muchísimo tiempo y hay que decidir si se puede usar como algo personal y monetizarlo rápidamente”. Señaló que recibió propuestas para permanecer en el medio del espectáculo, pero aclaró: “Tuve ofertas para quedarme en el medio, como en streaming donde no hay plata o muy poca”.

Sobre la percepción de su persona como un perfil “violento” dentro del programa, elaboró una teoría: “Es un poco lo que me quedó y también me dicen lo de la cara porque peleé toda la vida y fui boxeador. Yo me considero un pan dulce, buenísimo. El reality edita las cosas porque necesitan que odien o quieran a la gente para que traccione un montón”. Amplió esta idea afirmando que el formato busca deliberadamente ciertos arquetipos: “Buscan a los personajes para ser odiados que no está mal porque el hate también te da mucho de comer y eso trasciende mucho. El formato está hecho para que te vuelvas loco y no estés en tus cabales”.