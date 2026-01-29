Diego Leuco apuntó contra Javier Milei y siguen las críticas por el show con Fátima Flórez
El conductor fue otras de las figuras que decidió opinar sobre la visita del presidente a la obra de teatro de su expareja.
Javier Milei fue duramente criticado luego de su asistencia a la obra de teatro que Fátima Flórez está realizando en Mar del Plata. El mandatario disfrutó del show junto a su hermana y algunas figuras políticas cercanas a él.
Para culminar, se subió al escenario y cantó El Rock del Gato, lo que despertó miles de reacciones en las redes sociales. Diego Leuco, quien es conductor de Luzu TV, decidió expresarse en el streaming y fue contundente.
Te Podría Interesar
"Hay gente que le resulta fantástico y a mí me parece rarísimo. Hay un montón de cosas que están pasando en simultáneo en la Argentina, si bien la Argentina nunca está tranquila hay momentos y momentos", comenzó diciendo.
Diego Leuco apuntó contra Javier Milei
Luego, agregó: "Hay incendios, hay mucho quilombo, a mí no es la imagen que más me gusta. Cada uno habla y hace lo que quiere, muchos presidentes lo han hecho, cada vez que aparece esto, rápidamente empieza la discusión de la grieta".
También dejó en claro que este tipo de actitudes lo ha molestado con "todos los presidentes. Me ha molestado con Cristina, me ha molestado con Alberto y me ha molestado con Macri y por eso lo menciono".