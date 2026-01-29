El conductor fue otras de las figuras que decidió opinar sobre la visita del presidente a la obra de teatro de su expareja.

Javier Milei fue duramente criticado luego de su asistencia a la obra de teatro que Fátima Flórez está realizando en Mar del Plata. El mandatario disfrutó del show junto a su hermana y algunas figuras políticas cercanas a él.

Para culminar, se subió al escenario y cantó El Rock del Gato, lo que despertó miles de reacciones en las redes sociales. Diego Leuco, quien es conductor de Luzu TV, decidió expresarse en el streaming y fue contundente.

"Hay gente que le resulta fantástico y a mí me parece rarísimo. Hay un montón de cosas que están pasando en simultáneo en la Argentina, si bien la Argentina nunca está tranquila hay momentos y momentos", comenzó diciendo.

Diego Leuco apuntó contra Javier Milei Diego Leuco apuntó contra Javier Milei y siguen las críticas por el show con Fátima Flórez Luego, agregó: "Hay incendios, hay mucho quilombo, a mí no es la imagen que más me gusta. Cada uno habla y hace lo que quiere, muchos presidentes lo han hecho, cada vez que aparece esto, rápidamente empieza la discusión de la grieta".