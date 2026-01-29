Moria Casán fue lapidaria con Yuyito González en su programa de El Trece: "Despechadita"

Una nueva interna enfrentó a las figuras tras declaraciones cruzadas sobre un romance que terminó en contacto cero. La opinión ácida que nadie esperaba.

Moria Casán decidió intervenir de forma tajante en el conflicto latente entre Yuyito González y la imitadora Fátima Florez. La controversia se disparó cuando la conductora de televisión cuestionó la percepción de la humorista sobre su pasada relación sentimental, lo que provocó una respuesta inmediata y cargada de ironía por parte de la "One", quien no dejó pasar las inconsistencias en el relato de la polémica exvedette.

La reacción de Moria Casán ante los dichos de Yuyito González Moria Casán (1) Moria Casán analizó las internas entre las figuras vinculadas al poder. Foto: captura de video El Trece La chispa se encendió cuando la conductora de Ciudad Magazine afirmó que Fátima Florez mantiene un resentimiento basado en información falsa. Según su visión, la artista no asimila la realidad del vínculo que ella mantuvo con el mandatario. “Sigue confundida con una historia que no es como ella cree que es”, disparó la rubia, sugiriendo que existe un trasfondo desconocido sobre cómo se gestó aquel acercamiento con el Presidente de la nación. Para la conductora, el enojo de su colega es injustificado: “Nunca supo la verdad sobre el acercamiento de Javier Milei hacia mí y eso la mantiene envenenada en mi contra”.

Casán, lejos de mantenerse al margen, utilizó su espacio en El Trece para desarmar el argumento de quienes critican. La jurado histórica del espectáculo argentino se mostró incrédula ante la supuesta indiferencia de su colega por los medios. “A mí me mata que digan ‘me contaron que en el programa…’. Nunca ven nada. No lo ven, se lo tragan”, sentenció con su habitual frontalidad, dejando en claro que para ella, todos los protagonistas están más atentos a la pantalla de lo que admiten públicamente.

La supuesta contradicción de Yuyito González según la One Yuyito González y Javier Milei anunciaron su relación en agosto de este año. Foto: Captura de pantalla Youtube Ciudad Magazine. Yuyito González y Javier Milei anunciaron su relación en agosto de 2025. Foto: Captura de pantalla Youtube Ciudad Magazine. El análisis de la diva no se detuvo en la superficie, sino que profundizó en el cambio de discurso de la entrevistada. Moria Casán recordó cómo, meses atrás, el romance era presentado con tintes espirituales y definitivos, algo que contrasta con el presente de distanciamiento absoluto. “Me llamó la atención que de un tiempo a otro dijera ‘esto es para toda la vida, estamos casados aunque no nos casemos, el universo nos eligió’. Y después de unos meses pasó al ‘contacto cero’”, analizó la icónica figura, cuestionando la solidez de aquel vínculo "místico".