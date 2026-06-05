El Indio Solari no murió, se volvió eterno

Hay noticias que te dejan sin palabras. No porque se vaya una celebridad. No porque desaparezca un artista famoso. Sino porque sentís que se va alguien que estuvo presente durante gran parte de tu vida. Hoy murió físicamente Carlos Alberto "El Indio" Solari .

Duele porque para miles de personas nunca fue solamente un músico . Fue compañía. Fue refugio. Fue esa voz que aparecía cuando no encontrábamos las palabras para explicar lo que sentíamos. Durante décadas nos acompañó en silencio. En los momentos más felices y también en los más difíciles. Estuvo en los amores que empezaban, en los que terminaban, en las despedidas, en los reencuentros, en las noches interminables y en los viajes por la ruta. Estuvo cuando todo iba bien y cuando parecía que nada tenía sentido.

En una canción. En una frase. En una letra que parecía escrita para nosotros. Por eso es tan difícil explicar lo que sentimos hoy. Porque para quienes fuimos a las misas, para quienes recorrimos cientos de kilómetros detrás de una canción, para quienes abrazamos desconocidos como si fueran amigos de toda la vida, el Indio fue mucho más que un artista .

Las misas eran mucho más que recitales. Eran encuentros. Eran emoción. Eran lágrimas, abrazos, amistad, libertad y felicidad. Eran momentos que quedarán guardados para siempre entre los recuerdos más lindos de nuestras vidas.

Y detrás de todo eso estaba él

Un poeta. Un capricorniano aguerrido. Un artista irrepetible. Un rey arriba y abajo del escenario. Un hombre que logró algo que muy pocos consiguen: transformar canciones en parte de la vida de miles de personas.

La hija del fletero - 17/12/94 - Estadio de Huracán

La hija del fletero - 17/12/94 - Estadio de Huracán

La tristeza hoy es inmensa

Porque sabemos que no habrá otra misa. Que no habrá una nueva letra esperando ser descubierta. Que una etapa de nuestras vidas acaba de cerrar para siempre. Pero también tenemos una certeza. Hay personas que no mueren cuando dejan este mundo. Hay personas que siguen viviendo en cada historia que ayudaron a construir. Porque su cuerpo podrá haberse ido. Pero su obra, su poesía y su legado son eternos. Te llevaremos para siempre en cada canción y con un inmenso dolor hoy sólo podemos decirte una cosa:

Hasta siempre, Mister

Gracias por acompañarnos durante toda una vida. Te amamos.