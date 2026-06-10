Gerardo Romano despidió al Indio Solari con una feroz frase dedicada a Javier Milei: "Adentro"

Durante su participación en Luis Novaresio Entrevista, Romano abordó el dolor por la partida del músico y sorprendió al lanzar una dura frase contra Milei.

Gerardo Romano analizó el impacto de la muerte del Indio Solari y fue contra Javier Milei.

La partida de Indio Solari sigue provocando repercusiones en distintos sectores de la sociedad. La muerte de Solari se conoció el pasado 5 de junio y generó una profunda conmoción en el ambiente artístico argentino. El músico luchó durante años contra el parkinson. Su última presentación en vivo tuvo lugar en Olavarría, en marzo de 2017, mientras que en 2023 hizo público el diagnóstico de la enfermedad que atravesaba.

Mientras miles de fanáticos continúan despidiéndolo y recordando su legado, diversas figuras públicas se expresaron sobre la muerte del histórico referente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Entre ellas estuvo Gerardo Romano, quien dejó fuertes declaraciones durante una entrevista televisiva.

Esto fue lo que dijo Gerardo Romano sobre la muerte del Indio Solari Gerardo Romano Apunto Contra Javier Milei Tras La Muerte Del Indio Solari Invitado al ciclo Luis Novaresio Entrevista, el actor fue consultado sobre el impacto que generó el fallecimiento de Solari y la enorme movilización emocional que despertó la noticia. En ese contexto, lanzó una frase dirigida a Javier Milei que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación.

"La mejor frase que escuché, tremenda, de soberanía popular es: 'Milei, tenes la del Indio muerta y adentro'. Es el significado de la fiesta", disparó el artista.

Gerardo Romano en Luis Novaresio Entrevista 2 El actor también habló del parkinson. Captura de pantalla Youtube A24com. Más adelante, el actor también compartió una reflexión sobre la figura del presidente. "A mí me preocupan más que nada sus falibilidades como ser humano. Sus fracasos, sus dificultades y lo complejo que es vivir y envejecer. Es diabólico como alargamos la vida para darle mayor felicidad al ser humano o para hacerlo más difícil", expresó Romano.