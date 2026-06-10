Tras la versión de que el hijo del Indio Solari es empleado público, revelan cuál sería el destino de su sueldo

El doloroso luto por la partida del Indio Solari se vio empañado en las últimas horas por un inesperado revuelo político en el plano digital. En el centro de la tormenta quedó Bruno Solari, el heredero del artista, quien tiene 25 años y el cual fue relacionado a un cargo en la Legislatura bonaerense.

La información inicial, que corrió por cuenta del periodista Manu Jove y otras fuentes, apuntaba a que el joven percibía un sueldo estatal ayudando a un diputado, lo que desató una catarata de especulaciones y críticas en medio de un clima social sumamente sensible.

El trabajo que le atribuyen al hijo del Indio Solari bruno solari Manu jove sobre Bruno Solari. X / @manujove El escándalo estalló cuando, por un lado, comenzó a circular el rumor de que Bruno formaría parte del despacho del diputado camporista Facundo Tignanelli, producto de un genuino interés en la militancia. A esto se sumó otra información, la cual aseguraba que el joven ya cumpliría un año como empleado de la Cámara de Diputados de la provincia, cobrando un sueldo exacto de $833.652.

A través de su cuenta de X, el periodista Fernando Soriano aportó la otra campana de la historia. El hombre detalló que se contactó directamente con allegados muy cercanos a la familia Solari y con fuentes del bloque del FPV en la Legislatura. Según esta versión oficial del entorno, la realidad del joven sería muy distinta a la que intentaron instalar, calificando gran parte de la información viralizada como rotundamente falsa.

bruno solari 2 Otra versión de los hechos. X Desde el círculo íntimo aseguraron que Bruno asiste a trabajar de lunes a viernes "como uno más" dentro del área de Comunicación de la Legislatura, desestimando cualquier versión relacionada al mundo político. Pero el dato clave, y en el que ambas versiones coinciden de forma sorpresiva, es el noble destino de esos fondos: el hijo del Indio donaría mes a mes la totalidad de su sueldo al Hospital Garrahan.