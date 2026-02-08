La emocion de la identidad. Chiachio & Giannone

El lugar del otro nos hace ser tal como uno es, la identidad . Tal como el modo de ser de Dios se hace presente en nosotros nos hace presentes. Como queremos ser… es como sabemos ser. Alcanza con compararse con uno mismo. Ser artistas es vestir la realidad. Está tan desnuda…

Un vacío nos antecede. Y lo que nos une adviene…

No eran lo que son sin ser lo que son: artistas .

El bordado es la razón de una pasión.

Somos razonables tal como somos apasionados.

Les sobra lo que les alcanza:

La identidad de la emocionalidad

En el lugar del otro… amar es el orden.

El bordado es la afluencia.

Se pierden el uno en el otro por tanto tiempo que se habían perdido el uno del otro.

El “tú asumido”.

Lo que conozco de mí es lo que conozco del otro.

Los miedos son inconclusos.

El deseo es el éxito del yo.

Desear es saber lo que querés.

Juan Barros La identidad es una emoción Ilustración de Juan Barros

El deseo es el secreto

La culpa es como el otro se apodera de nosotros.

¿Y el mérito del placer?

Somos como nos disfrutamos.

¡Ahora lo que querés es lo que sos!

No solo exponemos la obra de arte…

La obra de arte nos expone.

La emoción es la declaración de derechos de la identidad.

La emoción es el único presente

El bordado es el rebasamiento del tiempo.

Y su concavidad…

Más que influencia afluenciar…

¡De a 2!

“Todos los días nos elegimos” (CH&G)

Bordar les lleva del uno al otro…

Y al uno en el otro…

El talento de afluir.

Se conocieron por cómo se conocían a sí mismos.

Se reconocen el uno al otro tal como se reconocen a sí mismos.

Dan al arte el conocimiento de sí mismos.

El deseo nos hace nuevos

Retratos, perros salchichas, el reloj. Un “todo” que es una bandera.

Y a las banderas se las defienden… Un juramento…

Chiachio & Giannone: un bordado sin bordes.

Nadie se conoce más a sí mismo que lo que conoce de Dios.

Amar no es más difícil que como soy.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.