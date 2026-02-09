Pronóstico: así va a estar el tiempo en Mendoza

El inicio de la semana llega con descenso de la temperatura en Mendoza, cielo parcialmente nublado y vientos del sur. La máxima será de 31° y no se esperan fenómenos adversos.

El lunes llega con descenso de la temperatura en Mendoza y un ambiente más templado.

El lunes se mantendrá un ambiente caluroso en Mendoza, aunque con un leve descenso respecto de los registros más altos de los últimos días. El pronóstico anticipa una jornada parcialmente nublada a poco nubosa, con condiciones estables en gran parte del territorio.

La mínima será de 23°, mientras que la máxima alcanzará los 31°, marcando un descenso respecto del fin de semana. Durante buena parte del día se registrarán vientos moderados del sector sur, que aportarán aire más fresco y harán más llevadera la jornada. Con el correr de las horas, el viento irá rotando al noreste, sin generar cambios significativos.

En la zona de cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso, sin precipitaciones previstas y con un escenario estable durante todo el día.

El pronóstico extendido para Mendoza De cara a los próximos días, el martes volverá el calor a Mendoza. Se espera una jornada calurosa, con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, acompañada por vientos moderados del sudeste. La máxima llegará a los 35° y la mínima será de 19°, con cielo poco nuboso en cordillera.

El miércoles se anticipa un nuevo descenso térmico, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sudeste. Además, se esperan tormentas durante la madrugada, mientras que en cordillera el cielo seguirá poco nuboso. La máxima será de 28° y la mínima de 22°.