El legado del Papa Francisco sigue vivo: la alegría del Evangelio como brújula de la Iglesia

En el Consistorio, el Papa y el Cardenal Fernández piden volver al kerygma, opción por los pobres, sinodalidad y educación.

La historia de la Iglesia se escribe con transiciones, pero hay huellas que el tiempo no logra borrar porque no pertenecen a un pontificado, sino a la esencia misma del cristianismo. Con la partida del Papa Francisco, surge la tentación de archivar su mensaje como una "etapa concluida".

Sin embargo, las recientes palabras del Papa León XIV ante el Consistorio de Cardenales han sido claras: el legado del Papa Francisco, condensado en Evangelii Gaudium, no es una opción pastoral antigua. Es una exigencia del Espíritu que no puede ser enterrada.

El corazón del mensaje: menos aduana, más belleza El legado de Francisco nos rescató de una "proclamación obsesiva" de normas para devolvernos al núcleo: el Kerygma. El Cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, haciéndose eco del pensamiento de Francisco en el último Consistorio insistió en que no se trata de una "proclamación genérica", sino de mostrar la belleza del amor salvador de Dios, recordando que la Iglesia no crece por proselitismo sino "por atracción". El anuncio central es vibrante: “Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día” (EG 164). Francisco insistió en que, si la propuesta no irradia esta belleza, se vuelve un peso insoportable. Como señalaba el Cardenal Fernández, es necesario mantener el primer mandamiento del amor fraterno (paciencia, servicio y cercanía) como el marco de toda moral cristiana.

Papa Francisco El legado del Papa Francisco, condensado en Evangelii Gaudium, no es una opción pastoral antigua. Enrique Cangas. La dimensión social: una fe que incomoda y transforma El legado social de Francisco no es un "añadido" a su espiritualidad, sino su consecuencia directa. Para Francisco, la relación entre la experiencia de fe y la promoción humana es esencial para no desfigurar el Evangelio. La Opción por los Pobres, no es una opción política, sino teológica: nace "desde el corazón de Dios"4. Francisco nos recordó que "mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres... no se resolverán los problemas del mundo" (EG 202). La Economía de la Inclusión cuestiona una economía que mata y una "cultura del descarte" que considera al ser humano como un bien de consumo. El compromiso con el Reino y su unión íntima entre el kerygma y el compromiso social aparece en sus grandes documentos, desde Gaudete et Exsultate hasta Dilexit nos, recordándonos que no se puede amar a Dios sin construir su Reino en la tierra.

Una Iglesia en "salida" y reforma permanente El espíritu de Francisco se traduce en una reforma sinodal misionera. Esta reforma busca que la Iglesia deje de mirarse a sí misma (el riesgo de la autorreferencialidad) para salir a las periferias. La Ecclesia Semper Reformanda implica que la reforma no es cambiar por cambiar, sino "poner en segundo plano lo que no sirve directamente para llegar a todos con el primer anuncio". La Conversión Pastoral del Papa Francisco nos pidió "romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrar a Jesucristo". Su legado nos obliga a revisar frecuentemente nuestras predicaciones para que el anuncio principal no quede enterrado bajo una montaña de doctrinas secundarias.