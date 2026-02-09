Se llevó a cabo la Vendimia de los Adultos Mayores y la representante de Ciudad es la nueva reina

Este domingo se llevó a cabo la Fiesta Provincial de Adultos Mayores , una celebración que forma parte del calendario de Vendimia y que tiene como cierre la coronación de la Reina de la Vendimia de las Personas Mayores. Fue Gladys Doña , la representante de Ciudad, quien se hizo con la corona en esta edición.

El acto se llevó a cabo en el anfiteatro El Peral de Tupungato. El evento reunió a delegaciones de los 18 departamentos mendocinos y se vivió como una celebración cargada de emoción, participación y reconocimiento al rol activo de las personas mayores.

Gladys Doña tiene 73 años y representó a la Ciudad a través del Club de Día Casita de Amor, que funciona en el CIC Nº 1. Tras la coronación, la flamante reina expresó su alegría por el momento vivido y reflexionó sobre el significado de esta etapa de la vida. "Estoy feliz de encontrarme en este momento como adulta mayor, de poder compartirlo con mi familia y de transmitir a las nuevas generaciones que siempre se puede seguir aprendiendo, comunicándose y participando", señaló.

En su testimonio, Gladys destacó la importancia del acompañamiento y la comunicación, incluso a través de las nuevas tecnologías, así como el orgullo por su familia. "Todo esto forma parte de mi historia y de la persona que soy hoy", expresó.

Gladys tiene 72 años -está por cumplir 73-, está casada, es madre de tres hijos y disfruta también de sus nueras y nietos (tiene 3 y uno que viene en camino). Tras jubilarse, decidió dedicar tiempo a aquello que siempre la había apasionado: las artes. Fue así como encontró en el teatro un espacio de expresión, disfrute y crecimiento personal que sostiene desde hace más de una década, acompañada por su familia y por un grupo que define como fundamental para su bienestar y su vitalidad.

"Llevo haciendo teatro 13 años y estoy feliz de la vida. Es un grupo muy homogéneo el que tenemos, con un profesor espectacular y eso me hace sentir viva. Es como que si hubiese vuelto a mis 20 años", contó tras la elección departamental.

reina vendimia adultos mayores 3

Según indicaron desde la comuna, su elección como reina provincial constituye un "orgullo" para el departamento y un reconocimiento a una trayectoria de vida marcada por el compromiso familiar, social y comunitario.

La Fiesta Provincial de Adultos Mayores

La jornada incluyó un espectáculo artístico que comenzó alrededor de las 19.30, con la participación del Ballet de la Provincia, ballets integrados por personas mayores, sorteos y un clima festivo que colmó el anfiteatro ubicado dentro del camping municipal de Tupungato. Previamente, las representantes departamentales compartieron instancias de encuentro y agasajo, fortaleciendo los vínculos entre las participantes.

reina vendimia adultos mayores 1

La actividad contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, entre ellas la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, y representantes de las áreas vinculadas a Personas Mayores. En representación de la Ciudad estuvieron la subsecretaria de Inclusión y Desarrollo Humano, Ana Urrutia, y el equipo del área de Personas Mayores del municipio.