La Festa In Piazza celebrará sus 40 años con tres días de cultura italiana: todo lo que hay que saber

Este jueves 19 de febrero, en La Enoteca, se realizó la conferencia oficial de presentación de la 40ª edición de la Festa In Piazza , una de las celebraciones más emblemáticas del calendario vendimial y cultural mendocino. En 2026, el tradicional encuentro tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de marzo en Plaza Italia .

Del anuncio participaron la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa; la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza , Yamila Meljim; el presidente de la Federación de Asociaciones Civiles Italianas de Mendoza (FEDIME), Piero Pucciarelli; el secretario de la entidad, Ezequiel Nasca; el cónsul general de Italia en Mendoza, Giuseppe D’Agosto; la reina y virreina de la colectividad italiana 2025, Candela Debeta y Sheila Sánchez; junto a legisladores y funcionarios provinciales y municipales.

En el marco de su 40º aniversario, la Festa In Piazza fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de Mendoza, que destacó su aporte sostenido a la cultura y a la identidad local, consolidándola como un evento clave dentro de la agenda turística y cultural de la provincia.

La celebración se desarrollará, como es tradición, en Plaza Italia y ofrecerá durante tres jornadas propuestas gastronómicas típicas, espectáculos musicales y danzas italianas. El evento está diseñado para el disfrute tanto de mendocinos como de turistas que deseen acercarse y participar de esta experiencia cultural a cielo abierto.

Organizada por FEDIME, la Festa In Piazza nació como un gesto de gratitud hacia Mendoza, tierra que recibió a miles de inmigrantes italianos que contribuyeron al desarrollo productivo, comercial, cultural y social de la provincia. Con el paso de los años, se consolidó como una de las celebraciones más convocantes de la Ciudad y un símbolo del vínculo histórico entre Mendoza e Italia.

Respaldo institucional y reconocimiento cultural

Durante la presentación, Gabriela Testa destacó la relevancia cultural y turística del evento: “Una fiesta que enriquece el calendario en un año tan importante como este, en el que celebramos la edición 40. Es muy valiosa, tanto que la Provincia por ley la declaró patrimonio cultural inmaterial, por todo lo que significa”. Además, subrayó que “vamos a degustar comida, escuchar música y danza italiana, que son manifestaciones de nuestro patrimonio cultural, tan presente en la vida cotidiana de los mendocinos”.

Por su parte, Yamila Meljim transmitió el acompañamiento del intendente Ulpiano Suarez y expresó: “Para nosotros, como Ciudad de Mendoza, es un honor recibir la fiesta un año más. Estamos más que agradecidos con FEDIME y con toda la comunidad italiana por hacerla posible”. También remarcó el impacto de la celebración: “En las últimas ediciones han participado más de 50 mil personas, lo que implica que, además del turismo, son los mendocinos quienes esperan este festejo. Son muchos años de sostener una fiesta y eso implica un gran involucramiento”, destacó.

Un aniversario que honra la historia compartida

En tanto, el presidente de FEDIME, Piero Pucciarelli, celebró el aniversario y recordó los orígenes del evento: “Estamos felices porque estos son los 40 años que estamos festejando. Originalmente este propuesta nació de una reunión de amigos en la que surgió la idea que, después de cuatro décadas, se transformó en esta fiesta”. Asimismo, destacó el trabajo sostenido a lo largo del tiempo: “Hay un montón de sacrificios de la gente que estuvo durante tantos años haciendo la fiesta”, subrayó.

La edición número 40 se proyecta como un homenaje a esa historia compartida y una nueva oportunidad para que vecinos y visitantes disfruten, durante tres días, de una propuesta que transforma a Plaza Italia en un punto de encuentro con la cultura italiana y refuerza la identidad multicultural que caracteriza a Mendoza.