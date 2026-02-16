La renovada avenida Sarmiento fue escenario de un domingo con impronta carnavalera
La Ciudad de Mendoza celebró una nueva edición del tradicional evento gastronómico y cultural, el primero tras la inauguración de la avenida Sarmiento completamente renovada.
La Ciudad de Mendoza vivió este 15 de febrero una nueva edición de Domingo en la Sarmiento, en un contexto especial: fue el primer gran encuentro organizado luego de la inauguración integral de la avenida. Con las obras finalizadas y el entorno urbano puesto en valor, la tradicional propuesta volvió a convocar a miles de personas en el corazón de la capital.
Desde temprano, y aprovechando una jornada con clima favorable, vecinos y turistas comenzaron a recorrer la arteria, que se transformó en un gran paseo peatonal al aire libre. Familias, grupos de amigos, parejas y visitantes internacionales compartieron la tarde entre mesas dispuestas sobre la calle, mates, espectáculos y múltiples opciones gastronómicas.
La temática de Carnaval marcó la identidad del evento, con decoración alusiva, comercios ambientados —algunos con guiños a San Valentín— y la participación de comparsas que animaron la jornada. Las bailarinas sumaron al público a la celebración y generaron uno de los momentos más vibrantes. También se presentó la Fraternidad Caporales San Simón Sucre -Mendoza-, que aportó ritmo y color con sus danzas tradicionales.
Gastronomía, promociones y fuerte presencia del sector privado
La edición contó con la participación de 21 locales entre vinerías y propuestas gastronómicas, que ofrecieron una amplia variedad de platos como paella, sándwiches de vacío y bondiola, empanadas, panchos y kofta de cordero, entre otras especialidades. En bebidas, hubo promociones especiales: copas (1 por $6.000 o 2 por $10.000), vino (1 copa por $5.000 o 3 por $10.000) y tragos (2 por $10.000), incluyendo vermut, fernet, gin y el denominado “trago de Messi”.
La comercialización de copas estuvo a cargo de R Cristal, acompañando a vinerías y locales gastronómicos. También participaron establecimientos hoteleros como el Hyatt y el Diplomatic, reforzando la articulación entre el sector público y privado en la dinamización de la economía local.
Espacios para emprendedores y actividades para toda la familia
El evento también incluyó propuestas para niños, con pizarras para pintar y espacios lúdicos especialmente diseñados. Además, se instalaron nuevos stands de emprendedores y artesanos locales, quienes exhibieron productos como tazas de diseño, cosmética natural, artículos de aromaterapia, sublimaciones, dulces y aceites artesanales, objetos en madera y bijouterie.
Estas iniciativas fortalecen la economía social y generan oportunidades de comercialización para productores locales, en el marco de una política que busca potenciar el desarrollo económico desde la cultura y el turismo.
La Ciudad de Mendoza fue una fiesta
La musicalización estuvo a cargo de Dj Salvocauda y Dj Chuky Gorria, quienes acompañaron el crecimiento sostenido del público durante la tarde y la noche. La música en vivo consolidó el clima festivo y reafirmó el perfil cultural del evento.
Por su parte, el stand de Turismo de la Municipalidad brindó información a visitantes, organizó juegos y realizó sorteos, reforzando la promoción de la Ciudad como destino turístico.
El intendente Ulpiano Suarez destacó que este tipo de iniciativas “mueven la economía y el empleo” y subrayó que desde la gestión local se impulsa una agenda que articula obra pública con el sector privado. “Con una avenida renovada y una agenda que atrae turistas, generamos desarrollo y crecimiento para la Ciudad”, expresó.
Con una convocatoria que fue en aumento durante toda la jornada, la renovada Sarmiento volvió a posicionarse como escenario estratégico de eventos masivos. La organización estuvo orientada a dinamizar la actividad económica y consolidar el perfil turístico de Mendoza, sumando nuevas propuestas en cada edición.