La renovada avenida Sarmiento fue escenario de un domingo con impronta carnavalera

Desde temprano, y aprovechando una jornada con clima favorable, vecinos y turistas comenzaron a recorrer la arteria, que se transformó en un gran paseo peatonal al aire libre. Familias, grupos de amigos, parejas y visitantes internacionales compartieron la tarde entre mesas dispuestas sobre la calle, mates, espectáculos y múltiples opciones gastronómicas.

La temática de Carnaval marcó la identidad del evento, con decoración alusiva, comercios ambientados —algunos con guiños a San Valentín— y la participación de comparsas que animaron la jornada. Las bailarinas sumaron al público a la celebración y generaron uno de los momentos más vibrantes. También se presentó la Fraternidad Caporales San Simón Sucre -Mendoza-, que aportó ritmo y color con sus danzas tradicionales.

La edición contó con la participación de 21 locales entre vinerías y propuestas gastronómicas, que ofrecieron una amplia variedad de platos como paella, sándwiches de vacío y bondiola, empanadas, panchos y kofta de cordero, entre otras especialidades. En bebidas, hubo promociones especiales: copas (1 por $6.000 o 2 por $10.000), vino (1 copa por $5.000 o 3 por $10.000) y tragos (2 por $10.000), incluyendo vermut, fernet, gin y el denominado “trago de Messi”.

La comercialización de copas estuvo a cargo de R Cristal, acompañando a vinerías y locales gastronómicos. También participaron establecimientos hoteleros como el Hyatt y el Diplomatic, reforzando la articulación entre el sector público y privado en la dinamización de la economía local.

carnaval ciudad1 Multitudinario Domingo en la Sarmiento: gastronomía, música y turismo en la Ciudad de Mendoza. Prensa Ciudad de Mendoza

Espacios para emprendedores y actividades para toda la familia

El evento también incluyó propuestas para niños, con pizarras para pintar y espacios lúdicos especialmente diseñados. Además, se instalaron nuevos stands de emprendedores y artesanos locales, quienes exhibieron productos como tazas de diseño, cosmética natural, artículos de aromaterapia, sublimaciones, dulces y aceites artesanales, objetos en madera y bijouterie.

Estas iniciativas fortalecen la economía social y generan oportunidades de comercialización para productores locales, en el marco de una política que busca potenciar el desarrollo económico desde la cultura y el turismo.

carnaval ciudad2 La avenida Sarmiento, recientemente renovada, se consolida como epicentro de la actividad cultural y gastronómica en la capital mendocina. Prensa Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza fue una fiesta

La musicalización estuvo a cargo de Dj Salvocauda y Dj Chuky Gorria, quienes acompañaron el crecimiento sostenido del público durante la tarde y la noche. La música en vivo consolidó el clima festivo y reafirmó el perfil cultural del evento.

Por su parte, el stand de Turismo de la Municipalidad brindó información a visitantes, organizó juegos y realizó sorteos, reforzando la promoción de la Ciudad como destino turístico.

El intendente Ulpiano Suarez destacó que este tipo de iniciativas “mueven la economía y el empleo” y subrayó que desde la gestión local se impulsa una agenda que articula obra pública con el sector privado. “Con una avenida renovada y una agenda que atrae turistas, generamos desarrollo y crecimiento para la Ciudad”, expresó.

Con una convocatoria que fue en aumento durante toda la jornada, la renovada Sarmiento volvió a posicionarse como escenario estratégico de eventos masivos. La organización estuvo orientada a dinamizar la actividad económica y consolidar el perfil turístico de Mendoza, sumando nuevas propuestas en cada edición.