Corte de tránsito en Perito Moreno por la ampliación del Metrotranvía en Godoy Cruz: hasta cuándo

El corte total en Perito Moreno permitirá avanzar con la instalación de nuevas vías y adecuaciones urbanas del Metrotranvía.

Este lunes 16 comenzó el corte de tránsito en calle Perito Moreno, en el tramo comprendido entre Avenida del Trabajo y Artigas, en Godoy Cruz. La medida se extenderá hasta el 26 de febrero y responde a las obras de ampliación del Metrotranvía.

Durante este período, la circulación vehicular quedó interrumpida tanto en Perito Moreno como en la traza de las vías. Por ello, desde el municipio solicitaron a vecinos y conductores prestar especial atención a la señalización y optar por recorridos alternativos para evitar congestiones.

Las autoridades explicaron que los trabajos forman parte del avance de infraestructura necesario para la extensión del servicio. En ese marco, señalaron que los cortes “son necesarios para permitir el avance de las obras de infraestructura del Metrotranvía”, que contemplan la instalación de nuevas vías y adecuaciones en el entorno urbano.

Desvíos en una zona clave de Godoy Cruz Quienes circulen por Perito Moreno de Sur a Norte pueden desviarse por Avenida del Trabajo para luego tomar San Martín Sur. En tanto, los automovilistas que transiten de Norte a Sur deben optar por San Martín Sur varias cuadras antes, utilizando Loria Oeste como alternativa.

Desde la Municipalidad aclararon que esta disposición especial se implementó porque, en ese tramo, las calles cercanas no tienen salida para continuar hacia el Sur, lo que obliga a ordenar el tránsito con desvíos anticipados.