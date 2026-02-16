Horóscopo chino: qué signos deberán cuidar su salud en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Con la llegada del año del Caballo de Fuego, el horóscopo chino 2026 anticipa un período de intensidad, movimiento y transformaciones profundas. Según la astróloga Ludovica Squirru , la energía predominante favorecerá los avances y las decisiones audaces, pero también podría generar estrés, agotamiento físico y desequilibrios emocionales en algunos signos .

La especialista señala que no todos los animales del zodíaco oriental sentirán el impacto de la misma manera. Mientras algunos atravesarán un ciclo de expansión, otros deberán prestar especial atención a su bienestar para evitar consecuencias derivadas de la sobrecarga energética.

En la astrología china, cada año se combina un animal y un elemento. En 2026, el Caballo —asociado al dinamismo, la independencia y la acción— se fusiona con el Fuego, símbolo de pasión y aceleración.

Ludovica Squirru advitió que caballo, tigre y rata son los signos mas propensos al estrés y desgaste en el horóscopo chino de 2026. Foto: Captura TV

Esta combinación puede traducirse en mayor iniciativa, liderazgo y deseo de crecimiento. Sin embargo, también eleva el ritmo general, empuja a asumir múltiples responsabilidades y puede dificultar los momentos de pausa. En ese contexto, el cuidado de la salud física y mental se vuelve un punto clave.

Si bien el año del Caballo de Fuego impulsará avances, decisiones firmes y nuevos comienzos, también elevará los niveles de exigencia física y emocional. Según las proyecciones astrológicas, habrá tres signos del zodíaco oriental que estarán más expuestos al desgaste y deberán prestar especial atención a su salud y bienestar. Estos son:

Caballo

Al ser el signo que rige el año, el Caballo estará particularmente expuesto a la intensidad del ciclo. Si bien contará con un plus de vitalidad y protagonismo, también podría verse afectado por un exceso de actividad.

El riesgo principal estará en la autoexigencia. Acumular compromisos, sostener ritmos acelerados y relegar el descanso podría derivar en ansiedad, insomnio o fatiga persistente. La recomendación para este signo será aprender a administrar su energía, establecer límites claros y priorizar espacios de recuperación.

Tigre

Para el Tigre, 2026 se presenta como un período de gran impulso, pero también de desgaste potencial. La energía del Caballo de Fuego puede potenciar su espíritu competitivo y su deseo de superación constante.

El desafío será no ignorar las señales del cuerpo. Exigirse más allá de los propios límites podría traducirse en agotamiento acumulado o en una baja de defensas. Alternar acción con descanso y evitar el exceso de compromisos será fundamental para mantener el equilibrio.

Rata

La Rata será otro de los signos que deberá prestar atención especial a su bienestar integral. La influencia del Fuego podría incrementar sus niveles de tensión y preocupación, impactando tanto en el plano físico como emocional.

La tendencia a la sobrecarga mental será uno de los factores de riesgo más relevantes. Incorporar pausas, practicar actividades relajantes y evitar acumular responsabilidades innecesarias serán estrategias clave para transitar el año con mayor estabilidad.

Qué tener en cuenta durante el Caballo de Fuego

Más allá de estos tres signos, el año 2026 se perfila como un ciclo de movimiento acelerado para todo el zodíaco chino. La energía predominante invita a avanzar, iniciar proyectos y asumir desafíos, pero también exige conciencia sobre los propios límites.

El equilibrio entre acción y descanso será la clave para atravesar el Caballo de Fuego sin sobresaltos. En un año marcado por decisiones audaces y cambios significativos, la salud física y emocional ocupará un lugar central en la agenda de cada signo.