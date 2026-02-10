Ludovica Squirru anticipó el Año Nuevo Chino 2026: qué traerá el Caballo de Fuego según su predicción

A través de un posteo realizado el año pasado, Ludovica Squirru comenzó a anticipar el clima energético que marcará el Año Nuevo Chino 2026. El mensaje, publicado como parte de la promoción de su nuevo libro Horóscopo Chino 2026, propone una lectura profunda y desafiante del ciclo que se iniciará el 17 de febrero, cuando el Caballo de Fuego tome el mando según la astrología oriental.

En su publicación, la astróloga advirtió que la humanidad deberá “cabalgar en un mundo con nuevos paradigmas, valores, guerras, enfermedades y cambios climáticos”, y definió al período como un verdadero examen colectivo. La frase, que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, funciona como síntesis del espíritu intenso y transformador que caracterizará al nuevo año chino.

El Año Nuevo Chino 2026 comenzará el 17 de febrero y estará regido por el Caballo de Fuego, una de las combinaciones más potentes del zodíaco chino. El Caballo representa la libertad, la acción, el movimiento y la pasión, mientras que el elemento Fuego intensifica esas cualidades, llevándolas a su máxima expresión.

Según la tradición oriental, este signo es creativo, noble y enérgico, pero también impulsivo, temperamental e impredecible. Su influencia suele manifestarse en cambios abruptos, giros inesperados y procesos de ruptura con estructuras que ya no resultan sostenibles. En ese marco, el 2026 aparece como un año de aceleración y redefiniciones profundas.

En el posteo que acompaña el lanzamiento de su libro, Squirru subraya que el Caballo de Fuego no actúa en un vacío, sino en un contexto global complejo. Conflictos armados, crisis sanitarias y fenómenos climáticos extremos forman parte del escenario en el que se desplegará esta energía, obligando a la humanidad a revisar sus prioridades y modos de vida.

Desde su mirada, el fuego no solo destruye, sino que también purifica. Sin embargo, advierte que, si no se aprende a canalizar esta fuerza, el impacto puede ser caótico. El año exigirá respuestas rápidas, pero también conciencia y responsabilidad frente a decisiones que tendrán consecuencias colectivas.

Las lecciones del Caballo de Fuego en la vida personal

Más allá de los grandes movimientos globales, el horóscopo chino 2026 propone un trabajo individual profundo. El Caballo de Fuego impulsa a tomar decisiones valientes, romper con inercias y animarse a vivir con mayor autenticidad. Al mismo tiempo, obliga a enfrentar sombras personales, excesos emocionales y reacciones impulsivas.

La astróloga plantea que este signo “nos tomará examen”, poniendo a prueba la capacidad de cada persona para sostener su energía sin perder equilibrio. Será un año para aprender a domar la intensidad, elegir batallas y encontrar dirección en medio del movimiento constante.

Vínculos, conciencia y compromiso con el planeta

Uno de los ejes centrales del mensaje de Ludovica Squirru es el llamado a la conciencia. El Caballo de Fuego invita a sanar vínculos, a comprometerse con la paz, la solidaridad y el cuidado del planeta. En un mundo atravesado por tensiones, la astrología oriental propone utilizar la energía disponible para construir, y no para profundizar divisiones.

El 2026, desde esta perspectiva, no es solo un año para actuar, sino también para asumir un posicionamiento ético frente a los desafíos del presente.