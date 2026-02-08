Luna menguante de febrero: cómo influye y beneficia a cada signo del zodiaco

La Luna menguante es una de las fases más asociadas a la introspección, el cierre de procesos y la depuración emocional. El 9 de febrero , este tránsito lunar invita a bajar el ritmo, revisar decisiones recientes y liberar aquello que ya no aporta equilibrio.

En astrología , se la considera una etapa propicia para dejar atrás hábitos, vínculos o pensamientos que generan desgaste, y cada signo del zodíaco la vive de manera particular.

Para Aries, la Luna menguante ofrece un beneficio clave: aprender a pausar. Esta fase ayuda a canalizar la impulsividad, revisar decisiones tomadas a toda velocidad y soltar tensiones acumuladas. Es un buen momento para descansar y redefinir prioridades.

Tauro encuentra en esta Luna una oportunidad para desprenderse de apegos materiales o emocionales. Favorece el orden, tanto en el plano práctico como en el afectivo, y permite cerrar ciclos con mayor serenidad.

La energía menguante ayuda a Géminis a filtrar pensamientos, abandonar preocupaciones repetitivas y finalizar proyectos pendientes. Es una fase ideal para simplificar la mente y enfocarse en lo esencial.

Cáncer: limpieza emocional profunda

Regido por la Luna, Cáncer siente con intensidad esta fase. El beneficio principal es la posibilidad de sanar emociones antiguas, soltar cargas del pasado y fortalecer el autocuidado emocional.

Leo: revisión del ego y vínculos

Para Leo, la Luna menguante invita a bajar la autoexigencia y revisar dinámicas de poder en relaciones personales y laborales. Es un buen momento para soltar la necesidad de control y reconectar desde la autenticidad.

Virgo: soltar la autoexigencia

Virgo se beneficia al aprender a dejar ir la perfección extrema. Esta fase lunar favorece el descanso mental, la organización sin rigidez y el cierre de rutinas que generan estrés innecesario.

Libra: equilibrio emocional y límites

La Luna menguante ayuda a Libra a revisar vínculos desequilibrados. Es un momento ideal para poner límites, cerrar acuerdos que ya no funcionan y recuperar armonía interna.

Escorpio: transformación consciente

Escorpio encuentra en esta fase una aliada natural. La Luna menguante potencia su capacidad de transformación, ayudándolo a cerrar etapas intensas y a liberar emociones reprimidas con mayor conciencia.

Sagitario: introspección y replanteos

Para Sagitario, este tránsito invita a mirar hacia adentro. Beneficia la revisión de creencias, la pausa antes de nuevos desafíos y el cierre de objetivos que ya no representan un verdadero deseo.

Capricornio: soltar el exceso de control

La Luna menguante favorece a Capricornio al recordarle la importancia del descanso y la flexibilidad. Es una buena etapa para delegar, cerrar responsabilidades agotadoras y priorizar el bienestar.

Acuario: depuración mental y social

Acuario se beneficia al limpiar su entorno social y mental. Esta fase ayuda a alejarse de vínculos desgastantes y a redefinir proyectos colectivos con una mirada más realista.

Piscis: sanación y conexión espiritual

Para Piscis, la Luna menguante del 9 de febrero es ideal para la introspección, la meditación y la sanación emocional. Permite soltar culpas, miedos y viejas heridas con mayor compasión.