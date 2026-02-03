Suspenden la vuelta a la Luna: qué pasó y cómo continua el proyecto de Artemis II
Se trata de la segunda misión del programa que dará continuidad al vuelo no tripulado que orbitó la Luna.
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó que la misión para volver a la luna, Artemis II, que era prevista inicialmente para el próximo fin de semana, fue suspendida. Esto se debe a una fuga de hidrógeno líquido durante un ensayo general.
El inconveniente se produjo durante un “ensayo en frío” o ensayo general en húmedo, una prueba de prelanzamiento destinada a cargar el cohete con su combustible, el propelente criogénico, y verificar el comportamiento de los sistemas antes del despegue real.
Según detalló la Nasa, el procedimiento permitió identificar la anomalía en una interfaz utilizada para dirigir el hidrógeno líquido hacia la etapa central del Sistema de Lanzamiento Espacial, lo que obligó a detener el flujo y revisar el componente afectado.
Además de la fuga, se registró un inconveniente adicional en una válvula vinculada a la presurización de la escotilla del módulo de tripulación, recientemente reemplazada, que debió ser ajustada nuevamente. Esta situación prolongó las tareas de cierre más allá de lo previsto en el cronograma original.
Se pospone el retorno a la luna: cuándo será el viaje
A pesar de los inconvenientes, la Nasa explicó que los ingenieros superaron varios desafíos durante los dos días de prueba y cumplieron gran parte de los objetivos establecidos. No obstante, la necesidad de revisar en detalle los datos obtenidos y realizar un segundo ensayo general llevó a definir una nueva fecha de la lanzamiento.
La agencia señaló que marzo aparece ahora como la primera oportunidad posible para el viaje, aunque no se estableció un día concreto. Asimismo, el aplazamiento también implica cambios para los cuatro astronautas asignados a la misión, quienes abandonarán la cuarentena iniciada el 21 de enero y retomarán ese protocolo sanitario dos semanas antes de que se confirme una nueva fecha.
Artemis II será la segunda misión del programa y dará continuidad al vuelo no tripulado que orbitó la Luna. El objetivo es seguir evaluando las capacidades de la nave Orión y de su Módulo de Servicio Europeo, equipado en esta ocasión con sistemas de soporte vital, en una misión de diez días que marcará un nuevo paso en el regreso de vuelos tripulados al entorno lunar.