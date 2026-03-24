El dramático relato de los sobrevivientes del accidente en Nueva York: "Hicieron todo para salvarnos"

El impacto en plena pista del aeropuerto en Nueva York dejó dos pilotos muertos y decenas de heridos. Los pasajeros destacaron el accionar de los pilotos.

A pesar de la violencia del impacto, cerca de 40 pasajeros y tripulantes lograron sobrevivir y fueron trasladados a hospitales, en su mayoría con heridas leves o moderadas. En medio del caos, varios pasajeros tomaron la iniciativa para evacuar la aeronave, abriendo salidas de emergencia y ayudando a otros a escapar.

Choque Nueva York Los relatos de los sobrevivientes en Nueva York El pasajero Clément Lelièvre destacó la reacción colectiva tras el impacto. Aseguró que no predominó el pánico, sino una conciencia clara de la situación, lo que permitió que muchos actuaran rápidamente para ayudar a otros a salir del avión, incluso mientras algunos presentaban heridas visibles.

Rebecca Liquori, una de las pasajeras sentada junto a una salida de emergencia, relató que fue despertada por un anuncio que advertía sobre un posible aterrizaje de emergencia. Minutos después, sintió el aterrizaje turbulento seguido por un estruendo que según describió, fue "el más fuerte de su vida". Los testimonios también resaltaron el accionar de los pilotos en los segundos previos al impacto donde señalaron que la tripulación frenó con fuerza antes de la colisión, lo que habría reducido la velocidad y evitado un desenlace aún más grave.

Otro pasajero, afirmó que los pilotos “hicieron todo lo posible” para minimizar el daño, incluso a costa de sus propias vidas. En la misma línea, Liquori expresó con emoción: “No estaría aquí si no fuera por la rápida actuación del piloto”, en un reconocimiento que se repitió entre varios sobrevivientes.