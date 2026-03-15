La NASA presentó a los finalistas del concurso para elegir la mascota de Artemis II: mirá los diseños

La NASA dio a conocer los 25 diseños finalistas del concurso internacional que busca definir al indicador de gravedad cero que viajará junto a la tripulación de Artemis II, la próxima misión tripulada que rodeará la Luna y regresará a la Tierra.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, serán los encargados de elegir la propuesta ganadora. La creación seleccionada acompañará a la tripulación en la nave Orion como su mascota oficial.

“El indicador de gravedad cero tendrá un valor especial para nosotros”, señaló Reid Wiseman, comandante de Artemis II. “En una nave repleta de sistemas y herramientas complejas que nos mantienen con vida en el espacio profundo, este objeto nos recuerda el costado humano de la exploración. Estamos ansiosos por llevar con nosotros al diseño elegido”.

Se trata de un pequeño muñeco o peluche que, al comenzar a flotar dentro de la cabina, marca el momento en que la nave ha alcanzado el espacio. Durante los primeros minutos del lanzamiento, la fuerza del cohete mantiene a la tripulación sujeta contra sus asientos. Cuando se apagan los motores principales del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), el muñeco se eleva en el aire y confirma que la ingravidez ha comenzado.

Por primera vez, la NASA invitó al público a diseñar la mascota de una misión tripulada. La convocatoria, lanzada en marzo a través de la plataforma Freelancer y gestionada por el Laboratorio de Campeonatos de la NASA, recibió más de 2.600 propuestas de más de 50 países. Los proyectos abarcan desde animales reinterpretados en clave lunar hasta conceptos abstractos vinculados con la exploración y la ciencia.

Entre los 25 finalistas hay representantes de 10 naciones, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, Japón, Alemania, Francia, Finlandia, Singapur y Gales.

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Lo que viene

El diseño elegido será fabricado por el Laboratorio de Mantas Térmicas de la NASA, que se encargará de adaptarlo para el vuelo. La misión Artemis II durará alrededor de 10 días y marcará el primer viaje tripulado del programa Artemis. Además de orbitar la Luna, servirá como paso previo a futuras expediciones en la superficie lunar y a los planes de enviar astronautas a Marte.

Con esta iniciativa, la NASA no solo acerca al público a una de sus misiones más ambiciosas, sino que también refuerza el vínculo entre la ciencia, la creatividad y la exploración.

Más diseños finalistas

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