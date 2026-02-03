Eclipse lunar de marzo: la NASA informó si se verá o no en Argentina

A principios de marzo, los ojos de millones de personas apuntarán al cielo nocturno por un eclipse lunar que se verá en gran parte del mundo. El eclipse será el martes 3 y, según la zona, podrá apreciarse como parcial o total.

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra pasa entre el Sol y la Luna y proyecta una sombra enorme sobre la superficie lunar. Esa alineación solo puede darse con Luna llena, por eso el fenómeno siempre coincide con esa fase.

Cuando el eclipse es total, la Luna puede verse rojiza o anaranjada. Esa imagen, conocida como “Luna de sangre”, aparece porque la Tierra bloquea la luz directa del Sol y la poca luz que llega a la Luna atraviesa la atmósfera terrestre, que filtra los colores y deja tonos más cálidos .

Según una imagen difundida por la NASA , el eclipse lunar del 3 de marzo se verá de forma diferente según la ubicación en el planeta. El mapa muestra una serie de franjas curvas que indican en qué momento del fenómeno la Luna está visible en cada región, desde su salida hasta su puesta. Es decir que cuanto más “adentro” de las franjas centrales está un lugar, más completo y mejor se ve el eclipse.

En el caso de Argentina , el país queda ubicado en los tramos finales del eclipse , cerca del sector marcado como Moon Setting (puesta de la Luna). Esto significa que el eclipse será visible en la madrugada, pero no en su totalidad: la Luna comenzará a ocultarse mientras el fenómeno aún está en desarrollo.

image Un mapa de la NASA muestra en qué regiones del mundo se verá cada tramo del eclipse lunar del 3 de marzo. NASA

El mapa también permite ver que el oeste argentino queda mejor posicionado que el este. En cambio, en ciudades como Buenos Aires, la Luna estará muy baja y varias fases importantes quedarán por debajo del horizonte, por lo que no se verán completas.

A escala global, la imagen de la NASA muestra que la totalidad del eclipse será visible en la tarde-noche desde Asia oriental y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y en la madrugada en América del Norte y Central y el extremo occidental de Sudamérica. En gran parte de Sudamérica, incluida Argentina, el eclipse aparece marcado como parcial, tal como indica el recorrido de las franjas sobre el continente.

Cómo observar el eclipse y qué más se puede ver esa noche

Para observar el eclipse no hace falta ningún equipo especial: alcanza con tener una vista despejada hacia la Luna. Un lugar oscuro, lejos de luces fuertes, ayuda a notar mejor el contraste entre la sombra y el brillo lunar. Si hay binoculares o telescopio, sirven para ver el borde de la sombra con más detalle.

Durante el eclipse, al bajar el brillo de la Luna, también puede ser más fácil distinguir estrellas y constelaciones. Esa noche, la Luna estará en la constelación de Leo, una referencia útil para ubicarla en el cielo. Además, días después, el 8 de marzo, podrá verse una conjunción de Venus y Saturno, que desde la Tierra se verán muy cerca en el cielo.