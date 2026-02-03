Un eclipse histórico ya tiene fecha y países elegidos

El cielo regalará un evento que no se repite en cien años. Un eclipse solar total romperá todos los registros conocidos. Millones ya miran al calendario y al mapa. La ciencia confirmó la fecha y la duración. El espectáculo promete varios minutos de noche plena en algunos países .

El último fenómeno comparable se registró en 1991. Desde entonces, ningún eclipse alcanzó una duración similar. Tampoco hay otro previsto en las próximas décadas. Por eso astrónomos y observadores ya lo marcan como histórico. El conteo ya empezó.

La duración récord se explica por una alineación poco común. La Tierra estará cerca de su punto más lejano del Sol. Eso hará que el disco solar se vea algo más pequeño. Al mismo tiempo, la Luna estará muy cerca de la Tierra. Su tamaño aparente será mayor.

La sombra lunar recorrerá zonas cercanas al ecuador. Esa trayectoria alarga el tiempo de oscuridad total. El recorrido superará los 15.000 kilómetros. Pocos eclipses lograron una franja tan extensa. Ese dato entusiasma a científicos y viajeros.

Eclipse solar (6).jpg

Países

Varios países quedarán dentro de la zona de totalidad. España será uno de los puntos más buscados. También Marruecos, Argelia y Túnez. La sombra seguirá por Libia y Egipto. Luego cruzará Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

En cada uno de esos lugares, el día se volverá noche por minutos. La temperatura bajará durante el evento. Animales y aves reaccionarán al cambio de luz. El cielo mostrará la corona solar con nitidez. Ese detalle atrae a fotógrafos y expertos.