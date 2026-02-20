Emprendedores: invitan a una charla y mentoría en Luján de Cuyo

El encuentro de emprendedores será el viernes 20 a las 18 en el Espacio Lodo. La actividad es en el marco del Programa Semilla Cuyo.

Los emprendedores se reunirán este viernes en Luján de Cuyo con el objetivo de convertir sus ideas en negocios reales. La cita es a las 18 en el Espacio Lodo. La actividad se da en el marco del Programa Semilla Cuyo, un método de Eliana Adi para potenciar emprendedores.

Emprendedores de Mendoza El ecosistema de emprendedores en Mendoza cuenta con una herramienta clave para dar el salto hacia la profesionalización. El Programa Semilla Cuyo no se presenta como una simple charla informativa, sino como un sistema integral diseñado para que cada uno de los emprendedores locales puedan crecer con bases sólidas, comunidad y una dirección clara.

elina adi en un encuentro de emprendedores Eliana Adi en un encuentro de emprendedores. Eliana Adi La arquitectura del éxito para emprendedores El eje central de esta propuesta es lo que denominan La Arquitectura del Emprendedor. Este concepto busca formar la mentalidad y el criterio necesario para sostener el crecimiento en el tiempo. Para lograrlo, el programa trabaja sobre tres pilares fundamentales que todo grupo de emprendedores debe dominar:

Orden financiero y estructura: Gestión de costos, precios y hábitos para una administración sana.

Modelo de negocio: Definir la propuesta de valor y entender por qué los clientes eligen a ciertos emprendedores por sobre otros.

Comercialización y redes: Estrategias de ventas, alianzas estratégicas y acceso real a nuevos mercados. Un encuentro clave en Luján de Cuyo Para aquellos emprendedores que buscan pasar de la idea a la acción, se realizará un encuentro presencial bajo el lema Con los pies en el lodo y la mirada puesta en el futuro. El evento invita a los emprendedores a ser los verdaderos protagonistas de su crecimiento, contando con el apoyo de instituciones que articulan la economía social con el sector privado.

La cita para los emprendedores interesados es el próximo viernes 20 de febrero a las 18:00 en Espacio Lodo (Lateral Este, Acceso Sur 5291, Luján de Cuyo). Es una oportunidad única donde los emprendedores podrán conectar, potenciarse y confirmar que no están solos en el camino de generar impacto económico y social.