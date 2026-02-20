Efemérides del 20 de febrero: la batalla que cambió la historia y nacimientos clave

El 20 de febrero es una fecha que dejó huellas profundas en la historia argentina y también en la cultura internacional. Entre episodios militares decisivos, aniversarios que marcaron generaciones y celebraciones que se replican en todo el mundo, la efemérides de hoy combinan memoria, identidad y acontecimientos que siguen teniendo impacto en el presente.

1813 – La Batalla de Salta y una victoria clave de Belgrano

Una de las efemérides claves del 20 de febrero es el aniversario de la Batalla de Salta, donde Manuel Belgrano derrotó a las tropas del brigadier Juan Pío Tristán.

Uno de los hitos más importantes para Argentina ocurrió el 20 de febrero de 1813. El Ejército del Norte, comandado por el general Manuel Belgrano, derrotó a las tropas realistas del brigadier Juan Pío Tristán en la Batalla de Salta.

El triunfo consolidó la defensa del territorio y frenó un posible avance español hacia Buenos Aires. Fue una victoria estratégica en el marco de la guerra por la independencia, pocos meses después del éxito patriota en Tucumán.

1872 – Se inaugura el Museo Metropolitano de Arte

En Nueva York abre sus puertas el Museo Metropolitano de Arte (MET), uno de los espacios culturales más importantes del mundo.

Con más de dos millones de obras, el museo se convirtió en referencia global para las artes plásticas y la historia del arte universal.

Nacimientos que marcaron generaciones

El 20 de febrero también es fecha de nacimiento de artistas que influyeron en la cultura popular:

1909 – Nace en Machagai, Chaco, el guitarrista de jazz Oscar Alemán, figura internacional que tocó con Louis Armstrong y Duke Ellington.

1925 – Nace el cineasta estadounidense Robert Altman, director de clásicos como M.A.S.H. y Nashville.

1967 – Nace Kurt Cobain, líder de Nirvana y símbolo de la Generación X.

1988 – Nace Rihanna, una de las artistas más influyentes del siglo XXI.

20 de febrero: ¿Qué días se celebran?

Cada 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, una fecha que se popularizó tras la muerte, en 2009, de Socks, la mascota del entonces presidente estadounidense Bill Clinton.

La jornada también coincide con el Día Mundial de la Justicia Social, instaurado por Naciones Unidas para promover la igualdad de oportunidades y la lucha contra la pobreza en todo el mundo.