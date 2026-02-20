La multa que ya roza los $800.000 en CABA y muchos conductores cometen sin saberlo

Tapar o alterar la patent e en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ) dejó de ser una “viveza” menor y pasó a convertirse en una de las multas más caras del sistema vial. La sanción ya roza los $800.000 y además implica una fuerte quita de puntos en la licencia de conducir.

La infracción está contemplada en el Código de Faltas porteño y alcanza a cualquier maniobra que impida identificar correctamente el vehículo. Desde cubrir la chapa con cinta o trapos hasta doblarla, inclinarla o colocar objetos que dificulten su lectura por cámaras o agentes de tránsito.

El esquema de sanciones en la Ciudad se calcula en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se actualiza de manera periódica según el precio del combustible premium.

La infracción que puede provocar una abultada multa consiste en tapar o alterar la patente. Foto: Argentina.gob.ar

En el caso de la patente ilegible o alterada, la penalidad es de 1.000 Unidades Fijas. Con la última actualización, el monto total asciende a $798.510, lo que la ubica entre las multas más elevadas del régimen actual.

El objetivo oficial es desalentar prácticas destinadas a evitar fotomultas, controles del Anillo Digital o el pago en autopistas urbanas.

Qué se considera patente “alterada”

La normativa es clara: la identificación del vehículo debe estar siempre visible, legible y en buen estado.

La infracción incluye:

Patentes tapadas con barro, cintas o elementos que oculten letras y números.

Placas dobladas o inclinadas para evitar la lectura automática.

Objetos colocados delante o sobre la chapa.

Un punto clave es que la ley no suele diferenciar entre intención y descuido. Si la visibilidad está comprometida, la multa puede aplicarse igual, incluso cuando la obstrucción sea producto de suciedad extrema tras un viaje.

Además del dinero: quita de puntos y riesgo de inhabilitación

La falta está catalogada como “grave” dentro del sistema de Scoring porteño.

Alterar o tapar la patente implica la quita automática de 10 puntos en la licencia de conducir, es decir, la mitad del puntaje total.

Para conductores con antecedentes, esa pérdida puede dejarlos al borde de una suspensión temporal para manejar, lo que suma una consecuencia legal al impacto económico.

Controles más estrictos en accesos y autopistas

Los operativos se intensificaron en puntos estratégicos, especialmente en ingresos y egresos de la Ciudad.

Los agentes pueden detener el vehículo y exigir la corrección inmediata de la irregularidad. Si la alteración es evidente o no puede solucionarse en el momento, el auto puede ser removido.

El acarreo implica costos adicionales de grúa y estadía en playa, lo que incrementa todavía más el gasto final.

Cómo evitar una multa millonaria

La recomendación es sencilla pero clave: revisar el estado de las chapas antes de circular.

Verificar que estén limpias, correctamente colocadas y sin obstrucciones puede evitar no solo una multa cercana a los $800.000, sino también la pérdida de puntos y eventuales complicaciones administrativas.

En un contexto de controles más rigurosos y sanciones actualizadas, un detalle aparentemente menor puede convertirse en un problema costoso para cualquier conductor en CABA.