Ciudad de Mendoza: qué calles estarán cortadas esta semana

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó los cortes de tránsito que se mantendrán durante esta semana debido a obras en ejecución en distintos sectores del departamento. Las intervenciones se desarrollan en el marco del Plan de Obras Urbanas , un programa que contempla la renovación de arterias y espacios públicos con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la infraestructura urbana.

En este sentido, desde el municipio destacaron que "estas labores forman parte de un cronograma estratégico que prevé la renovación de arterias y espacios públicos, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y fortalecer la infraestructura urbana".

Además, indicaron que, a través del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles , se reacondicionarán aproximadamente 169.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 143 cuadras.

Según se detalló, esta intervención se realiza mediante una inversión municipal que busca optimizar las condiciones de circulación tanto vehicular como peatonal. En esa línea, se remarcó que "el principal objetivo es brindar condiciones óptimas de circulación vehicular y peatonal".

Las autoridades precisaron que actualmente se registran distintas restricciones en calles clave de la Ciudad. En Joaquín V. González hay corte total por tareas de asfalto en el tramo comprendido entre Olascoaga y Tiburcio Benegas.

En Juan de Dios Videla, en tanto, el tránsito se encuentra reducido en sectores puntuales entre Tiburcio Benegas y Paso de los Andes debido a trabajos de asfaltado.

Por su parte, Patricias Mendocinas presenta corte total entre Gutiérrez y Rivadavia, mientras que en calle Chile el corte total por tareas de asfalto se extenderá hasta el jueves 26, en el tramo de Sarmiento a Gutiérrez.

obras ciudad1 Nuevas restricciones por obras en calles de la Ciudad de Mendoza. Prensa Ciudad de Mendoza

Finalmente, también hay cortes totales en calle Rioja, entre Urquiza y Beltrán, y en Buenos Aires, entre José F. Moreno y Rioja, donde se realizan tareas de fresado previas a la colocación del asfalto.