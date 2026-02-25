Suzuki baja el precio de una de sus motos y anuncia otros beneficios

Suzuki entra en la fase final de su campaña "Suzuki NOW", diseñada para acercar los modelos más emblemáticos de la marca a un mayor público.

Suzuki entra en la fase final de su campaña "Suzuki NOW", una acción comercial diseñada para acercar los modelos más emblemáticos de la marca a un público más amplio mediante precios especiales y ventajas añadidas. En ese contexto, bajó el precio de una de sus propuestas para el segmento trail medio.

Familia Suzuki V-Strom En este tramo final, Suzuki subraya especialmente el atractivo de la familia V-STROM, que incorpora dos ofertas relevantes orientadas a quienes buscan una moto lista para viajar, equipada desde el primer momento y con un precio difícil de igualar en el mercado actual.

Por un lado, las V-STROM 1050 TECH y V-STROM 1050DE, dos de las referencias dentro del segmento trail de gran cilindrada, añaden ahora un incentivo clave: maletas laterales de regalo, además del precio promocional ya vigente dentro de la campaña que es de 14.649 euros para la 1050 TECH y de 15.499 euros para la 1050DE.

En el caso de la V-STROM 800DE, el precio pasa de 12.479 a 9.999 euros, convirtiéndose en la propuesta más competitiva dentro del segmento trail medio.

Familia Suzuki GSX-S En esta recta final, la marca pone el foco también en la familia GSX-S1000, una gama que combina altas prestaciones con un enfoque versátil para diferentes estilos de conducción.