Suzuki baja el precio de una de sus motos y anuncia otros beneficios

Suzuki entra en la fase final de su campaña "Suzuki NOW", diseñada para acercar los modelos más emblemáticos de la marca a un mayor público.

Última oportunidad para aprovechar las promociones “Suzuki NOW”

Suzuki entra en la fase final de su campaña "Suzuki NOW", una acción comercial diseñada para acercar los modelos más emblemáticos de la marca a un público más amplio mediante precios especiales y ventajas añadidas. En ese contexto, bajó el precio de una de sus propuestas para el segmento trail medio.

Familia Suzuki V-Strom

En este tramo final, Suzuki subraya especialmente el atractivo de la familia V-STROM, que incorpora dos ofertas relevantes orientadas a quienes buscan una moto lista para viajar, equipada desde el primer momento y con un precio difícil de igualar en el mercado actual.

Por un lado, las V-STROM 1050 TECH y V-STROM 1050DE, dos de las referencias dentro del segmento trail de gran cilindrada, añaden ahora un incentivo clave: maletas laterales de regalo, además del precio promocional ya vigente dentro de la campaña que es de 14.649 euros para la 1050 TECH y de 15.499 euros para la 1050DE.

En el caso de la V-STROM 800DE, el precio pasa de 12.479 a 9.999 euros, convirtiéndose en la propuesta más competitiva dentro del segmento trail medio.

Familia Suzuki GSX-S

En esta recta final, la marca pone el foco también en la familia GSX-S1000, una gama que combina altas prestaciones con un enfoque versátil para diferentes estilos de conducción.

Entre los modelos destacados en campaña se encuentran:

  • GSX-S1000, la naked deportiva de referencia en la gama. 12.999 euros.
  • GSX-S1000GT, una sport-turismo de largo recorrido. 14.999 euros.
  • GSX-S1000GX, la crossover premium de altas prestaciones. 17.499 euros.

Además, en el caso de la GSX-S1000GT y la GSX-S100GX, tienes el kit de maletas completo por tan solo 1 euro adicional.

Suzuki NOW es una promoción limitada a unidades de los años 2024 y 2025 hasta fin de existencias. Los interesados pueden consultar todos los detalles, disponibilidad y condiciones directamente en la red oficial de concesionarios o a través del portal de promociones de la marca

