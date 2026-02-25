Toyota y Lexus facilitan la carga en el hogar para sus modelos eléctricos e híbridos 2026

Los modelos Toyota y Lexus 2026 vendrán con cables de doble voltaje de serie, permitiendo acceder a una carga más rápida mediante una simple actualización eléctrica.

Con el avance de la movilidad sustentable, Toyota selló una alianza estratégica con Treehouse para simplificar la instalación de cargadores domésticos. Esta iniciativa busca que los propietarios de vehículos eléctricos de batería (BEV) e híbridos enchufables (PHEV) cuenten con un sistema de carga eficiente y seguro sin las complicaciones habituales de las reformas eléctricas.

Instalación inteligente con tecnología virtual El diferencial de esta propuesta radica en el uso de una plataforma de software que agiliza todo el proceso. Gracias a un sistema de definición virtual, los clientes pueden obtener un presupuesto de instalación en menos de 48 horas mediante el envío de fotos y una breve inspección digital.

Treehouse gestiona el proyecto de manera integral, desde la obtención de permisos hasta la ejecución final por parte de electricistas autorizados. De esta forma, el usuario solo necesita recibir una visita técnica para la instalación del hardware, asegurando que el sistema cumpla con los estándares de seguridad necesarios para soportar la carga de CA de Nivel 2.

Equipamiento de serie y opciones de carga Todos los vehículos eléctricos e híbridos enchufables de Toyota y Lexus del año 2026 incluyen de serie un cargador doméstico de doble voltaje (120V/240V). Este cable permite dos tipos de uso:

Nivel 1: carga convencional mediante tomas estándar.

Nivel 2: carga rápida con una potencia de hasta 7,7 kW, capaz de completar la batería del 10% al 100% durante la noche en condiciones ideales. Para aprovechar la carga de Nivel 2, los propietarios solo deben gestionar a través de Treehouse la instalación de una toma de 240V. El cable de carga de serie cuenta con una garantía de tres años para modelos Toyota y de cuatro años para Lexus.