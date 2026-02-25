Mitsubishi ASX y Grandis 180 HEV: nuevas versiones híbridas con 160 CV

Mitsubishi refuerza su estrategia híbrida con los modelos ASX y Grandis, equipados con motores de 160 CV y un completo paquete de asistencias al conductor.

Mitsubishi anunció la incorporación del acabado Motion para sus modelos ASX y Grandis en su motorización 180 HEV. Esta nueva variante busca facilitar el acceso a vehículos con distintivos ambientales eficientes, reduciendo el precio de entrada sin sacrificar el rendimiento tecnológico ni la potencia del sistema híbrido.

Potencia y eficiencia del sistema híbrido Tanto el ASX como el Grandis comparten una configuración mecánica avanzada que entrega una potencia combinada de 160 CV. Este sistema híbrido se compone de seis elementos fundamentales que trabajan en conjunto para optimizar el consumo:

Motor térmico: un bloque de cuatro cilindros y 1,8 litros con 110 CV.

Motores eléctricos: un impulsor principal de 50 CV y uno secundario de 20 CV.

Batería de tracción: de iones de litio con una capacidad de 1,4 kWh.

Transmisión: caja automática multimodo inteligente que gestiona la energía de manera autónoma. Gracias a esta tecnología, los vehículos pueden realizar hasta el 80% de los trayectos urbanos en modo totalmente eléctrico. Además, el sistema de gestión inteligente permite recuperar energía cinética durante el frenado y la deceleración para almacenarla en la batería de alta tensión.

Equipamiento y seguridad del acabado Motion La versión Motion se destaca por ofrecer un alto nivel de equipamiento de serie, enfocado tanto en la conectividad como en la asistencia a la conducción. Entre sus componentes principales se encuentran:

Tecnología interior: sistema de infoentretenimiento con pantalla de 26,4 cm y tablero de instrumentos digital de 17,8 cm.

Iluminación y visibilidad: faros delanteros full LED, espejos exteriores calefaccionables y cámara de visión trasera con sensores de estacionamiento .

Asistencias activas: control de velocidad crucero con limitador, sistema de mantenimiento de carril y mitigación de colisión frontal.

Seguridad: alerta de salida de carril, monitoreo de atención del conductor y sistema automático de luces altas. Precios y garantía El Mitsubishi ASX 180 HEV Motion se encuentra disponible desde los 26.600 €, mientras que el Grandis 180 HEV Motion, perteneciente a un segmento superior, parte desde los 29.400 €.