Chery anticipa su próxima pick-up que llegará en 2026

Chery presentó su prototipo de pick-up KP31 en el reciente evento de exhibición de vehículos híbridos de la marca en Sídney, Australia. KP31 será la primera camioneta del mundo en contar con un sistema diésel híbrido enchufable (PHEV) y llegará a los concesionarios durante el cuarto trimestre de 2026 .

El motor turboalimentado de 2,5 litros ofrecerá una eficiencia térmica líder en su clase con una calificación del 47%, al mismo tiempo que será un 10% más eficiente en consumo de combustible en comparación con el motor diésel promedio.

Además, ofrecerá una carga útil competitiva de 1.000 kg y una capacidad de remolque de 3,5 toneladas.

Los niveles de NVH también son un foco importante, ya que la versión de producción proporciona una reducción de vibración del 30 % en comparación con el motor diésel promedio. En 2027 también se unirá a la gama un motor PHEV naftera.

"Estamos increíblemente emocionados de finalmente revelar el vehículo conceptual KP31, y esto marca el siguiente paso para llevarlo al mercado australiano", dijo Lucas Harris, director de operaciones de Chery Australia .

“También es fascinante ser la primera marca en ofrecer un PHEV diésel en la clase de camionetas de cabina doble, lo que será nuestro punto clave de diferencia en comparación con la competencia”.

Diseño de la pick-up KP31 de Chery

Visualmente, el concepto KP31 tiene una presencia imponente con grandes letras Chery en la parte delantera y trasera, un snorkel, gruesos neumáticos todoterreno 285/70R17, un portaequipajes con orugas de recuperación 4x4 y está acabado en pintura gris mate.

El concept car mide 5.610 mm de largo, 1.920 mm de ancho y 1.925 mm de alto, mientras que la camioneta de producción será ligeramente más corta, con una longitud de 5.450 mm.

Se revelarán más detalles cerca del lanzamiento oficial de la camioneta.