Suzuki anuncia el inicio de ventas de un nuevo SUV 100% eléctrico

Maruti Suzuki India Limited (en adelante, “Maruti Suzuki”), filial de Suzuki en India, inició las ventas del primer vehículo eléctrico de batería (BEV) de la marca, el e VITARA, en India a partir del 17 de febrero.

Con el concepto de “Emotional Versatile Cruiser”, el e VITARA presenta un diseño que combina una sensación de tecnología avanzada y resistencia, un sistema de propulsión BEV que ofrece una experiencia de conducción ágil y precisa, y una plataforma recientemente desarrollada “HEARTECT-e” específicamente para BEV.

En India, Maruti Suzuki implementa la estrategia BEV "e for me", que ofrece tranquilidad a los usuarios del e VITARA. Para fortalecer la red de carga, la compañía ha instalado más de 2000 puntos de carga exclusivos de Maruti Suzuki en más de 1100 ciudades.

Suzuki e Vitara Suzuki e Vitara Objetivos de Maruti Suzuki Para 2030, Maruti Suzuki tiene como objetivo habilitar más de 100 000 puntos de carga en toda India a través de sus concesionarios y socios operadores de puntos de carga. Además, Maruti Suzuki ofrece la aplicación "e for me", que permite a los usuarios localizar cargadores y consultar el estado de carga de su vehículo. Maruti Suzuki, con sus 1500 talleres de servicio preparados para BEV capaces de realizar reparaciones y mantenimiento de BEV, y con el apoyo adicional de vehículos de servicio móviles, mejora la confianza y la tranquilidad del cliente con su e VITARA en cualquier parte de India.