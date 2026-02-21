Suzuki anuncia el inicio de ventas de un nuevo SUV 100% eléctrico
El Suzuki e VITARA presenta un diseño que combina una sensación de tecnología avanzada y resistencia.
Maruti Suzuki India Limited (en adelante, “Maruti Suzuki”), filial de Suzuki en India, inició las ventas del primer vehículo eléctrico de batería (BEV) de la marca, el e VITARA, en India a partir del 17 de febrero.
Con el concepto de “Emotional Versatile Cruiser”, el e VITARA presenta un diseño que combina una sensación de tecnología avanzada y resistencia, un sistema de propulsión BEV que ofrece una experiencia de conducción ágil y precisa, y una plataforma recientemente desarrollada “HEARTECT-e” específicamente para BEV.
En India, Maruti Suzuki implementa la estrategia BEV "e for me", que ofrece tranquilidad a los usuarios del e VITARA. Para fortalecer la red de carga, la compañía ha instalado más de 2000 puntos de carga exclusivos de Maruti Suzuki en más de 1100 ciudades.
Objetivos de Maruti Suzuki
Para 2030, Maruti Suzuki tiene como objetivo habilitar más de 100 000 puntos de carga en toda India a través de sus concesionarios y socios operadores de puntos de carga. Además, Maruti Suzuki ofrece la aplicación "e for me", que permite a los usuarios localizar cargadores y consultar el estado de carga de su vehículo. Maruti Suzuki, con sus 1500 talleres de servicio preparados para BEV capaces de realizar reparaciones y mantenimiento de BEV, y con el apoyo adicional de vehículos de servicio móviles, mejora la confianza y la tranquilidad del cliente con su e VITARA en cualquier parte de India.
El e VITARA, el primer vehículo eléctrico de batería estratégico global de Suzuki, se produce en la planta de Maruti Suzuki en Hansalpur, Gujarat. Ya se comercializa en Europa y Japón, y se exportará a más de 100 países y regiones.