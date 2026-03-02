Stellantis es el primer fabricante en Sudamérica en crear una planta dedicada a la reutilización de vehículos al final de su vida útil.

El Centro de Desmantelamiento de Vehículos Circular Auto Parts de Stellantis, ubicado en Osasco (SP), Brasil, registró aproximadamente 600 vehículos desmantelados en sus primeros seis meses de operación, consolidándose como una iniciativa estratégica de la compañía para impulsar la economía circular en el sector automotor.

Durante este periodo se reutilizaron y destinaron a la venta más de 9.000 piezas usadas en perfecto estado, alargando el ciclo de vida de los componentes de automoción y reduciendo el volumen de residuos generados por la industria.

De este total, ya se han vendido más de 4.000 piezas a través de canales físicos y digitales, ampliando el acceso de los consumidores a piezas originales multimarca con calidad y origen certificados. La tienda oficial Circular "Auto Piezas" en Mercado Libre representó aproximadamente el 80% de estas ventas, lo que destaca el potencial del entorno digital como plataforma estratégica para ampliar el alcance y la disponibilidad de piezas reutilizadas.

Stellantis desmantela aproximadamente 600 vehículos y reutiliza más de 9.000 piezas "El Centro de Desguace de Vehículos representa un importante avance en nuestra estrategia industrial y ambiental en la región. Estamos transformando vehículos al final de su vida útil en nuevas oportunidades generadoras de valor mediante la recuperación de piezas, el reciclaje responsable de materiales y la creación de un nuevo frente de negocio. Esta iniciativa refuerza el liderazgo de Stellantis en la economía circular y demuestra cómo es posible combinar innovación, eficiencia y sostenibilidad para construir el futuro de la movilidad", afirma Paulo Solti, Vicepresidente Senior de Repuestos y Servicios para Sudamérica.

Ventajas de la planta de desmantelamiento de vehículos de Stellantis Además de la venta de piezas, el centro desempeña un papel fundamental en la recuperación y la eliminación responsable de materiales automotrices. En más de 180 días de funcionamiento, la unidad garantizó la correcta eliminación de más de 360 toneladas de residuos, que se separaron por tipo de materia prima y se enviaron a los socios autorizados de Stellantis, garantizando así la reutilización de los insumos y contribuyendo directamente a la reducción del impacto ambiental.