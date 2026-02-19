Volkswagen confirma los precios de sus nuevos SUV

Volkswagen Australia confirma los precios locales y las especificaciones clave de dos SUV híbridos enchufables muy esperados: el nuevo Tiguan eHybrid y el Tayron eHybrid. Con una eficiencia avanzada y una impresionante capacidad de conducción exclusivamente eléctrica, ambos modelos refuerzan el impulso de la marca hacia una electrificación accesible para las familias australianas.

Características de los Volkswagen Tiguan y Tayron eHybrid Basados en la plataforma híbrida enchufable de última generación de Volkswagen, el Tiguan eHybrid y el Tayron eHybrid combinan un motor naftero TSI de 1.5 litros con un potente motor eléctrico, que genera una potencia total de 201 HP o 268 HP (según el modelo).

Volkswagen Tiguan eHybrid Volkswagen Tiguan eHybrid Una batería de 19,7 kWh permite una autonomía en modo eléctrico de 113-117 km (WLTP), más que suficiente para el desplazamiento diario promedio e ideal para una conducción local económica y con bajas emisiones.

Ambos modelos admiten carga CA de hasta 11 kW y carga rápida CC de hasta 40 kW, lo que permite a los conductores recargar energía rápidamente, ya sea en casa, en el trabajo o en movimiento. El consumo combinado de combustible es excepcional, de 1,6 a 1,8 l/100 km, lo que aumenta la eficiencia sin comprometer el espacio, la comodidad ni la reconocida confianza al volante de Volkswagen.

Posicionamiento de los nuevos SUV de Volkswagen Situados justo por encima de sus versiones nafteras equivalentes, los modelos Elegance y R-Line, los nuevos modelos eHybrid ofrecen importantes mejoras tecnológicas y de eficiencia con una modesta mejora. Los clientes disfrutan de una conducción exclusivamente eléctrica, una mayor potencia del sistema (201 HP o 268 HP), un consumo de combustible considerablemente menor y una cómoda carga de CA/CC, lo que garantiza que Volkswagen se mantenga altamente competitivo en el segmento de los SUV medianos, a la vez que ofrece una vía atractiva y accesible hacia la electrificación.