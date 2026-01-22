Volkswagen presentó la nueva Taos: precio y detalles del SUV

El Volkswagen Taos 2026 inicia una nueva etapa en el mercado brasileño. Pionero en el segmento de SUV medianos de Volkswagen en Brasil, el Taos siempre ha sido reconocido por su diseño equilibrado, amplio espacio interior, fiabilidad mecánica, facilidad de conducción, seguridad, confort y tecnología.

En la gama 2026 , el modelo mantiene su esencia, ahora aún más seguro, conectado, sofisticado y con una excelente relación calidad-precio (una de las más atractivas del mercado), lo que refuerza su competitividad en uno de los segmentos más disputados del país.

El modelo estará disponible para compra a partir de R$ 199.990,00 para la versión Comfortline y R$ 209.990,00 para la versión Highline, y las ventas comenzarán el 22 de enero durante el Puertas Abiertas, evento nacional de la red Volkswagen que marca la llegada oficial del nuevo Taos a las concesionarias de todo Brasil.

Presentado oficialmente a finales de 2025, el nuevo Taos llega con un nuevo diseño, una iluminación exclusiva, un interior más refinado y avances en tecnología, seguridad y conectividad. Totalmente conectado, ahora cuenta con las funciones My VW 2.0, que permiten acceder a la información y los servicios del vehículo directamente desde un smartphone.

En SUV medianos, el espacio interior marca la diferencia. Y en este aspecto, el nuevo Taos sigue siendo un referente. Con generosas dimensiones, el Taos ofrece un amplio espacio interior (uno de los más amplios de su categoría) y satisface con facilidad las necesidades del día a día y los viajes familiares, uno de los atributos más valorados por los clientes desde su lanzamiento en nuestro mercado.

Cuenta con un maletero de 498 litros y el mayor espacio para pasajeros en el asiento trasero, lo que garantiza comodidad para rodillas y codos. Para el conductor, la posición es perfecta para viajes largos, con asientos que ofrecen gran ergonomía y comodidad.

Pero no se trata solo del espacio, sino de cómo lo vives y lo experimentas. El interior ha evolucionado con nueva tapicería premium, costuras en contraste y luz ambiental con 10 opciones de color, creando una atmósfera sofisticada. El tablero se ha rediseñado y el sistema VW Play Connect de 10,1 pulgadas ahora es semiflotante , acompañado de climatizador digital bizona y un cargador inductivo. Atendiendo a las peticiones de los clientes, el volante conserva los botones físicos, manteniendo todas las funciones de conectividad y seguridad al alcance de la mano.

Además de su imagen renovada y su nuevo equipamiento, la seguridad sigue siendo uno de los puntos fuertes del nuevo Taos, reafirmando su posición como referente en protección. El modelo ha vuelto a obtener la máxima calificación en Latin NCAP, ahora bajo el protocolo más riguroso de la institución.

Con este resultado, Volkswagen continúa contando con el mayor portafolio cinco estrellas en Latin NCAP en Brasil, reuniendo cinco modelos: los nuevos Taos, Tera, T-Cross, Virtus y Jetta GLI.

Ambas versiones del nuevo Taos vienen de serie con características avanzadas como Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), seis bolsas de aire, Señal de Frenada de Emergencia (ESS) y controles de tracción y estabilidad.

La estructura del nuevo Taos se basa en la plataforma MQB, reconocida mundialmente por su robustez y tecnología. El uso de aceros de ultraalta resistencia en zonas estratégicas garantiza la máxima integridad del habitáculo, ofreciendo tranquilidad y confianza a todos a bordo.

El nuevo Taos tiene un costo de propiedad más bajo que el promedio de la competencia, considerando consumo de combustible, seguro, impuestos y mantenimiento. Lo mismo aplica a la canasta de repuestos, compuesta por más de 50 artículos relacionados con mantenimiento, desgaste y colisión, lo que refuerza el ahorro y brinda mayor tranquilidad durante toda la vida útil del vehículo.

Nuevas características para la línea 2026 de Volkswagen Taos

El nuevo Taos llega con un diseño distintivo: es el primer modelo del mercado nacional que incorpora un logotipo iluminado en la parte trasera, acompañado de una franja luminosa que conecta las nuevas luces traseras. El emblema de VW se ilumina en rojo, creando una línea de luz única y sofisticada.

En la parte delantera, los faros IQ.Light siguen siendo de serie, ahora con una nueva identidad visual: el proyector LED principal presenta una elegante forma de "X". Exclusiva de la versión Highline, la franja de luces delantera rodea la parrilla y se integra con los nuevos parachoques, que incorporan entradas de aire más grandes, alineando al Taos con el ADN de diseño de los SUV de Volkswagen, como el Tera, el Nivus y el T-Cross.

El nuevo Taos también incorpora una pantalla de información activa de 10,25 pulgadas y una completa lista de sistemas de asistencia al conductor: Asistente de viaje, Asistente de mantenimiento de carril, Monitor de ángulo muerto, Control de crucero adaptativo (ACC) con Stop & Go y Frenado automático de emergencia con freno multicolisión. Todo esto se combina con seis airbags de serie y la conectividad de VW Play Connect, que ahora permite acceder a más de 15 funciones de la aplicación My VW, garantizando así la protección dentro y fuera del vehículo.

Tras las actualizaciones visuales, el nuevo Taos conserva la potencia del motor 250 TSI, con 150 HP y 250 Nm de par, ahora asociado a una nueva transmisión automática de ocho velocidades. Esta combinación ofrece un rendimiento y un consumo de combustible líderes en su categoría, con cambios de marcha más directos y prácticos, lo que garantiza una experiencia de conducción dinámica, agradable y eficiente.

Además, el SUV ofrece la distancia de frenado más corta gracias a los frenos de disco en las cuatro ruedas. Las llantas también han evolucionado: 19 pulgadas para la versión Highline y una nueva opción de 18 pulgadas para la Comfortline.

La paleta de colores de la línea Taos 2026 incorpora dos nuevos tonos: Azul Pacífico y Gris Glacial, que refuerzan su exclusividad. Gris Platino, Blanco Puro, Negro Místico y Plata Pirita completan la gama, ofreciendo opciones para todos los estilos.