Honda presentó la nueva HR-V: precio y detalles del SUV

Honda Motor de Argentina presenta la renovación de HR-V , un modelo que desde su primera generación revolucionó el segmento de los SUV y se consolidó como un verdadero referente por su calidad, seguridad y sofisticación. Con un diseño único y mejoras tanto en su equipamiento como funcionalidad, esta nueva edición reafirma su renombre y se proyecta como un SUV pensado para seguir marcando tendencia en su categoría.

Con más de una década de trayectoria y numerosos premios, la HR-V es reconocida como una auténtica creadora de tendencias. Bajo el lema las "La evolución de una gran elección", esta nueva versión refuerza su carácter atemporal y su versatilidad, adaptándose a las nuevas tendencias.

La nueva HR-V introduce novedades en su diseño y prestaciones que refuerzan su competitividad en el mercado. En el interior, ofrece un estilo mucho más funcional y sofisticado, con mejoras en la ergonomía y la consola central, la adopción de puertos USB-C y cargador inalámbrico en el lado del acompañante además de una nueva pantalla multimedia, que brinda una experiencia más moderna, e incluye la actualización de la cámara de marcha atrás.

La HR-V llega a la Argentina en dos versiones LX y EXL que ofrecen diferentes niveles de equipamiento, adaptándose a las necesidades de cada cliente.

LX: incorpora cargador por inducción, sistema smart entry, 2 tweeters delanteros, llantas de aleación diamantadas de 17’’, parrilla y paragolpes con detalles en Black Piano.

EXL: la versión más equipada, que además de contar con asientos de cuero, faros antiniebla LED y sensores traseros, ahora incluye sensor de lluvia, aire acondicionado bizona, luces traseras “smoke”, sensores delanteros de estacionamiento, pantalla digital TFT de 7 pulgadas y el avanzado paquete de seguridad Honda SENSING que reúne un conjunto de sistemas de asistencia al conductor. Incluye control de crucero adaptativo, sistema de frenado automático para mitigar colisiones, asistencia de permanencia y mitigación de salida de carril, entre otros.

Más de una década después de su debut en Argentina, la HR-V vuelve a ser protagonista: un SUV con diseño actualizado y prestaciones que la mantienen un paso adelante en su categoría, preparada para responder tanto las exigencias de la vida urbana y la aventura de cada fin de semana.

Cuáles son los precios de la Honda HR-V

La nueva HR-V ya está a la venta en el país con los siguientes precios: LX, 44.990.000 pesos y EXL, 50.235.000 pesos; ofreciendo una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros.