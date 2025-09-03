Honda confirmó la participación del nuevo Passport TrailSport 2026 en el Rally Alcan 5000, una de las competencias de resistencia más exigentes de Norteamérica. El evento, que se llevará a cabo del 2 al 12 de septiembre, recorrerá casi 9.600 kilómetros entre Estados Unidos y Canadá , incluyendo 1.450 kilómetros de terreno todoterreno en condiciones extremas.

El recorrido parte desde Kirkland, Washington, atraviesa el Territorio del Yukón hasta Fairbanks, Alaska, y finaliza en Columbia Británica. Para afrontar el desafío, la Passport TrailSport conserva de serie su motor V6 de 3.5 litros con 285 CV, la transmisión automática de 10 velocidades con levas, el sistema de tracción integral i-VTM4 con vectorización de torque y suspensión independiente en las cuatro ruedas.

Además, equipa neumáticos General Grabber, protección inferior de acero de alta resistencia, puntos de remolque reforzados y siete modos de conducción adaptables a distintas superficies.

Las únicas variaciones respecto a la versión de producción se limitan a accesorios originales Honda diseñados para maximizar la resistencia, como deslizadores de rocas, placa protectora de aluminio, rines negros, plataforma de carga en el techo, rueda de repuesto de tamaño completo y una barra de luces auxiliar de Baja Designs.

El SUV será conducido en la categoría 2S por Andy y Mercedes Lilienthal, ganadores de su clase en el Alcan de invierno de 2024.

Honda Passport TrailSport competirá en el Rally Alcan 5000 Honda Passport TrailSport competirá en el Rally Alcan 5000 Honda

Según destacaron, el nuevo Passport TrailSport cumple con los tres requisitos fundamentales para esta competencia: potencia, comodidad y capacidad.

El Alcan 5000, fundado en 1984, es un rally de precisión en tiempo, velocidad y distancia que se desarrolla en carreteras públicas y tramos todoterreno, con navegación mediante libro de ruta impreso.

Esta participación continúa la presencia del SUV en competencias como el Rebelle Rally y el Mint 400, reforzando la posición del Passport 2026 como el modelo más aventurero de Honda.