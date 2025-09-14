Honda y sus futuros lanzamientos: ¿qué novedades presentará la marca japonesa?

Honda anunció sus planes para exhibir una amplia variedad de productos de movilidad, incluidas motos, autos, productos eléctricos y aeronaves, así como tecnologías relacionadas y modelos conceptuales en el Japan Mobility Show 2025 que se llevará a cabo en Tokio entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre de 2025.

Centrado en su concepto consolidado de "El poder de los sueños", Honda presentará su espacio de exposición para permitir a los visitantes experimentar productos de movilidad que inspiran sueños, creados con tecnologías e ideas originales de la marca, inspiradas en los sueños.

El presidente y director ejecutivo de Honda Australia, Jay Joseph, dijo que la presencia de la firma en el Japan Mobility Show sería una verdadera muestra de la amplitud de su experiencia en ingeniería e innovación, además de ser un fuerte indicador de la futura dirección de los productos de la marca.

“ Honda ofrece a nuestros clientes una gama de productos de movilidad y energía mayor que cualquier otra compañía, con productos y tecnologías líderes para tierra, mar y aire. Nos entusiasma presentar una pequeña muestra de nuestro portafolio en la Feria de Movilidad de Japón de este año”, afirmó el Sr. Joseph.

“El Salón exhibe una variedad de productos e innovaciones que esperamos recibir en Australia a partir de 2026, incluido el nuevo Prelude y una importante expansión de nuestra tecnología híbrida líder en CR-V y Honda ZR-V.

“Como complemento a la innovación, nos comprometemos a desarrollar productos limpios, seguros y divertidos, que ofrezcan un futuro más brillante a las generaciones venideras, un punto perfectamente representado por los modelos Honda Serie 0 EV que se exhiben por primera vez en Japón”.

Qué concepts exhibirá Honda

Entre las exhibiciones que se presentarán se encuentran los sorprendentes modelos EV de la Serie 0 de Honda, revelados por primera vez a principios de 2025 en el Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas.

El prototipo Honda 0 SALOON, el modelo insignia de la Serie 0 de Honda, se basa en la arquitectura EV dedicada recientemente desarrollada y contará con una serie de tecnologías de última generación que encarnan el enfoque de desarrollo "Delgado, liviano y inteligente" de la Serie 0 de Honda.

El prototipo Honda 0 SUV es un vehículo eléctrico de tamaño mediano, el primer modelo de la Serie 0 de Honda en lanzarse al mercado. Al aplicar el enfoque "Delgado, Ligero e Inteligente" a un SUV, se incrementó aún más el espacio interior y se logró una cabina espaciosa con un campo de visión excepcionalmente claro y sin restricciones, además de una gran flexibilidad.

Cuándo llegarán al mercado los próximos Honda

Programados para su primer lanzamiento en 2026, ambos prototipos estarán disponibles para que los visitantes los exploren y se complementarán con una serie de otros productos de motocicletas y automóviles que se espera que se compartan más cerca del Show, incluido el CUV e, una motocicleta eléctrica personal de viaje de categoría Clase 2 impulsada por Honda Mobile Power Pack e: batería intercambiable.