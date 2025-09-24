Ford revela todas las especificaciones de la Ranger Super Duty: los detalles de la pick-up

Ford Australia anuncia las especificaciones completas de la nueva Ranger Super Duty 2026 . Además, presenta un conjunto completo de accesorios oficiales, que permiten a los propietarios personalizar sus vehículos con altos niveles de capacidad, durabilidad e integración perfecta. Estos accesorios garantizan un rendimiento óptimo y tranquilidad, respaldados por una garantía de cinco años.

El interior de la Ford Ranger Super Duty fue diseñado específicamente para brindar durabilidad y practicidad, conservando la comodidad y la tecnología de la pick-up. Está equipado con pisos de vinilo resistentes para mayor durabilidad y fácil limpieza, los asientos están tapizados en tela resistente y tienen ajuste manual de ocho posiciones (conductor) y cuatro (pasajero) y la marca Super Duty se encuentra en la guantera superior del pasajero.

Los clientes pueden esperar todas las comodidades y la tecnología avanzada que ofrece el confortable interior de la Ranger . Una pantalla SYNC de 12 pulgadas con navegación satelital integrada, carga inalámbrica, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y una práctica toma USB junto al espejo retrovisor, ideal para cámaras de tablero, hacen de esta camioneta una opción tan cómoda como eficiente.

Las características de conveniencia para el conductor incluyen faros automáticos, control de clima de doble zona, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, inversor Pro Power Onboard de 400 W y un espejo retrovisor electrocromático son estándar en todas las variantes.

La Ranger Super Duty cuenta con un conjunto completo de tecnología de asistencia al conductor para facilitar el trabajo pesado y mejorar la seguridad. Estas características son especialmente importantes para los clientes de flotas, donde la seguridad del vehículo es un criterio clave de compra. Las características incluyen control de velocidad crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego, cámara de 360 grados, entre otros dispositivos.

Qué motor tiene la Ford Ranger Super Duty

Bajo el capó de la Ranger Super Duty se encuentra el motor V6 turbodiésel de 3.0 litros, calibrado para cumplir con los estándares de emisiones de vehículos pesados. La refrigeración mejorada garantiza una gestión óptima de la temperatura bajo carga y durante la conducción todoterreno sostenida en terrenos difíciles.

Ranger Super Duty también ofrece a los clientes la opción de retrasar la regeneración automática del filtro de partículas diésel (DPF) y luego iniciar manualmente la limpieza en el momento que más les convenga.

Los accesorios de la Ford Ranger Super Duty

Cada accesorio de la nueva Ranger Super Duty ha sido evaluado meticulosamente por los ingenieros de Ford, garantizando un ajuste, funcionamiento y durabilidad perfectos. Estas rigurosas pruebas garantizan que cada componente funcione en armonía con la arquitectura avanzada de la Ranger Super Duty, manteniendo la integridad y el rendimiento del vehículo. Además, los clientes se benefician de la comodidad de un "todo en uno": los accesorios se pueden instalar en el concesionario, lo que simplifica el proceso de compra e instalación y garantiza una integración profesional. Cada accesorio oficial cuenta con una garantía de cinco años si se instala en un vehículo nuevo en un concesionario autorizado antes de la entrega, lo que refleja la confianza de Ford en su calidad y durabilidad.