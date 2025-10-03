Así es el nuevo Nissan Versa 2025: más seguro, conectado y con mejor rendimiento

El Nissan Versa se consolida como uno de los grandes protagonistas del mercado automotor mexicano. Desde su lanzamiento en 2011, el sedán ha marcado un antes y un después en su segmento, manteniéndose año tras año entre los tres modelos más vendidos del país.

Fabricado en México , el Versa ha sido clave para que Nissan Mexicana mantenga su liderazgo en ventas durante 17 años consecutivos, con más de 800,000 unidades vendidas en el país y exportaciones a más de 25 mercados internacionales.

En 2024, el modelo registró 67,434 unidades vendidas, alcanzando una participación récord del 33.1% en su categoría y un crecimiento interanual de más de 12,000 unidades.

La nueva generación del Versa 2025 llega con un diseño más audaz, destacando su parrilla V-Motion, faros LED Signature Lamps y rines de aluminio de 17 pulgadas. El interior ofrece un ambiente moderno y confortable, con materiales de calidad y acabados deportivos.

En conectividad, incorpora un monitor de asistencia de conducción de 7”, pantalla táctil de 8”, Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico, llave inteligente iKey y el sistema NissanConnect Services, disponible en la versión Exclusive.

La seguridad es otro de sus puntos fuertes, con un completo paquete de asistencias que incluye frenado inteligente de emergencia, alerta de punto ciego, monitor de visión periférica con detección de objetos en movimiento, entre otros. Además, todas las versiones cuentan con seis bolsas de aire y control dinámico vehicular de serie.

Nuevo Versa: Desempeño eficiente y gran capacidad

Bajo el capó, equipa un motor 1.6 litros de cuatro cilindros con 118 hp y 110 lb-pie de torque, con un consumo estimado de hasta 20.94 km/l combinado. Su cajuela de 482 litros se mantiene como una de las más amplias del segmento.

Disponible en seis versiones (Sense TM/CVT, Advance TM/CVT, SR y Exclusive CVT), el Nissan Versa 2025 llega con planes de financiamiento flexibles y un precio competitivo, reafirmando su posición como el sedán compacto más completo y exitoso del mercado mexicano.