Honda sigue apostando fuerte con lanzamientos de modelos icónicos: HR-V y Transalp

Honda anunció dos hitos estratégicos para el mercado argentino que fortalecen su presencia tanto en el segmento de autos como en el de motos. Por un lado, presentó la nueva Honda HR-V 2026 , evolución de su SUV más reconocida, que llega con un diseño interior más funcional y sofisticado, mejoras tecnológicas y nuevos colores. Por otro lado, anunció que ya está a la venta la Honda XL750 Transalp , un ícono del motociclismo de aventura que regresa para conquistar a los fanáticos del touring.

“Estos lanzamientos son una muestra clara de nuestra visión de futuro. Queremos seguir acompañando a nuestros clientes en cada etapa de su movilidad, ya sea en la ciudad, en la ruta o en la aventura”, explica Diego Coelho, Gerente Comercial Senior de Honda Motor de Argentina.

La XL750 Transalp revive un nombre histórico de la marca en una versión completamente renovada, adaptada a las exigencias del segmento Adventure Touring de media-alta cilindrada, con auténticas capacidades on/off-road. Confiabilidad, versatilidad y tecnología de vanguardia se combinan en una moto pensada para quienes disfrutan del manejo mixto. Su diseño robusto y aventurero complementa la gama de modelos NC750X y Africa Twin, consolidando la oferta de Honda para los amantes de la aventura.

En el negocio de motocicletas, Honda atraviesa un gran momento en el mercado local: es la marca líder en Argentina, con un 20% de participación de mercado y el mayor volumen de producción y ventas. Con más de 1.000 empleados, proyecta incrementar su producción local en un 30%, superando las 145.000 unidades, y ejecutar un ambicioso plan de crecimiento que incluye la apertura de nuevos concesionarios y una mayor inversión en postventa, uno de sus diferenciales históricos.

En el negocio de automóviles, la compañía renovó por completo su portafolio en los últimos dos años. Tras el desembarco de la ZR-V, llegaron las nuevas generaciones de HR-V, CR-V, Accord y Civic, junto con la introducción de las tan esperadas versiones híbridas. La gran novedad de 2025 es el restyling de la HR-V, modelo que desde su primera generación revolucionó el segmento de los SUV compactos.

La HR-V 2026 presenta mejoras en diseño, ergonomía y funcionalidad. Incorpora puertos USB-C, cargador inalámbrico para el acompañante, nueva pantalla multimedia, actualización de la cámara de marcha atrás y el paquete de seguridad Honda SENSING® en la versión EXL. Además, suma dos nuevos colores perlados, ampliando la paleta a seis opciones.

Con estos dos lanzamientos, Honda reafirma su liderazgo en motocicletas y fortalece su oferta de automóviles, apostando por innovación, seguridad y experiencias de conducción de máxima calidad, consolidándose como un actor clave de la industria nacional.