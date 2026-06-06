Todo sobre el nuevo Honda CR-V 2026: cambios en diseño, equipamiento y motores

Honda lanzó el nuevo CR-V. El SUV de la casa japonesa introduce modificaciones de orden estético en la carrocería, mejoras funcionales en el habitáculo y una reorganización de su esquema de motorizaciones electrificadas. Las actualizaciones buscan consolidar el posicionamiento refinado del modelo frente a los competidores del segmento intermedio.

La estructura comercial del vehículo abrió la recepción de solicitudes y pedidos de compra en el continente europeo. Los interesados pueden gestionar las reservas a través de los salones de la red oficial de concesionarios de la marca, disponiendo de configuraciones que alternan sistemas de propulsión híbridos autorrecargables convencionales y variantes con tecnología híbrida enchufable de autonomía extendida.

La principal novedad mecánica del restyling se concentra en la expansión de la familia de propulsión híbrida conectable mediante la inserción de la versión Elegance Tech e:PHEV . Este nivel se ubica como la opción de entrada para la tecnología de enchufe de la marca, posicionándose por debajo de la preexistente variante tope de gama Advance Tech.

El tren motriz apela a la arquitectura híbrida de dos motores eléctricos de la corporación para garantizar desplazamientos en modo puramente eléctrico en el uso diario urbano, combinándose con la eficiencia del motor térmico para trayectos extensos en ruta. La opción Elegance Tech conserva la estructura de diseño general del vehículo, diferenciándose de la alternativa superior mediante los siguientes puntos:

La estética exterior del SUV se segmenta de acuerdo con el tipo de tecnología de propulsión seleccionada, recurriendo a tratamientos de pintura específicos para conferir una impronta más moderna en carretera:

Dotación de equipamiento: Simplifica ciertos elementos de confort del habitáculo para ofrecer una tarifa de adquisición más competitiva.

Configuración de rodado: Adopta llantas de aleación ligera de 18 pulgadas, reemplazando a los componentes de 19 pulgadas que equipa la variante Advance Tech.

Variantes híbridas e:HEV (Elegance 4x2 y Advance 4x4)

Introducen un paquete de terminaciones en color negro que reemplaza los apliques tradicionales. Este conjunto abarca el emblema de la parrilla delantera, la antena de techo, las carcasas de los espejos retrovisores exteriores y las manijas de apertura de las puertas con acabado negro brillante. La parrilla delantera incorpora una barra en cromado negro, complementada por llantas de aleación de 18 pulgadas pintadas íntegramente en negro.

Variante híbrida enchufable e:PHEV (Advance Tech 4x2)

Dispone de una parrilla frontal diferenciada con una barra central en acabado cromado platino y pintura negra exclusiva. Los espejos retrovisores se pintan en la misma tonalidad que el resto de la carrocería y estrena llantas de aleación de 19 pulgadas con neumáticos en medida 235/55.

La renovación de la paleta de colores para la carrocería estrena la tonalidad Gris Urbano Perlado, sumándose a las opciones preexistentes: Negro Cristal Perlado, Rojo Cristal Premium Metalizado, Azul Canyon River Metalizado, Blanco Diamond Dust Perlado y Blanco Platino Perlado (algunas de estas opciones se reservan para versiones específicas).

Honda CR-V 2026 Honda CR-V 2026 Honda

En el interior, todas las versiones del SUV incorporan de serie un dispositivo tecnológico orientado a la seguridad activa: la cámara de monitorización de la atención del conductor. Este sensor analiza los patrones de parpadeo y movimientos del rostro del usuario para emitir alertas preventivas en caso de detectar signos de fatiga o distracciones al volante.

Asimismo, se modificaron los revestimientos textiles interiores superiores. Las versiones de tecnología híbrida convencional e:HEV adoptan un tapizado de techo en tonos oscuros para acentuar el aspecto deportivo de la cabina, mientras que las alternativas enchufables e:PHEV utilizan un revestimiento en tono gris claro para incrementar la sensación de luminosidad y espacio interior.

La lista oficial de precios sugeridos para la gama del utilitario deportivo en el mercado europeo se detalla a continuación de acuerdo con el tipo de motorización y el esquema de transmisión correspondientes: