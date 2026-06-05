En junio Honda mantiene el congelamiento de precios en todos sus modelos de autos, junto con sus valores promocionales especiales en Civic híbrido, CR-V EXL y CR-V híbrida. La gama inicia con el SUV WR-V que se ofrece en una única versión y sigue escalando hasta la CR-V, pasando por Civic y Accord.

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Financiación de Honda Argentina

- En lugar de 12 meses, todo el line-up suma 18 y 24 meses de financiación a tasa 0% a través de Santander para la compra de unidades 0 km.

Además del precio promocional, en el mes de junio la CR-V EX-L incluirá accesorios bonificados (tuercas de seguridad, alfombras all-season, bandeja de carga y red) + servicios bonificados hasta 20.000 km.

Así es el Honda WR-V

Fabricada en la planta de Itirapina, Brasil, la WR-V combina la versatilidad necesaria para el uso urbano con un espíritu aventurero y una gran robustez para quienes disfrutan salir de lo cotidiano. Está equipada con un motor 1.5 litros, 16 válvulas DOHC i-VTEC, que entrega 121 HP y 14,8 kgm de torque a 4.300 rpm, asociado a una transmisión automática CVT con Paddle Shift al volante.

En materia de seguridad, incorpora seis airbags, asistente de arranque en pendientes (HSA), cámara de visión trasera con tres ángulos y sensores de estacionamiento traseros. Además, suma el paquete de asistencias a la conducción Honda SENSING, que incluye: luces altas automáticas (AHB), control de velocidad crucero adaptativo (ACC), sistema de frenado con mitigación de colisión (CMBS), asistencia para mantenerse en el carril (LKAS) y mitigación de salida de carril (RDM).

Uno de sus principales diferenciales es el espacio interior: con 4,3 metros de largo, 1,8 m de ancho, 1,6 m de alto y 2,6 metros de distancia entre ejes, ofrece gran comodidad para todos los pasajeros. Además, su baúl de 458 litros lo convierte en uno de los más grandes del segmento.

La nueva WR-V se presenta en cuatro colores: Platinum White Pearl, Lunar Silver, Meteoroid Gray Metallic y Cosmic Blue Metallic, todos con tapizado interior en cuero ecológico negro. Cada tonalidad resalta la personalidad del modelo, adaptándose tanto a perfiles urbanos como aventureros. Su equipamiento incluye pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, cargador inalámbrico, climatizador automático, con ventilación y apoyabrazos en la fila trasera de asientos y llantas de 17 pulgadas doble tono diamantadas.